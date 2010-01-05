Уряд підпорядкував Держслужбу геодезії та кадастру Держкомзему

Кабінет Міністрів України підпорядкував Державну службу геодезії, картографії і кадастру Державному комітету із земельних ресурсів.

Про це говориться в постанові КМУ (№1413 від 23 грудня 2009 р.), опублікованій на Урядовому порталі.

Згідно з документом, уряд погодився з пропозицією Держкомзему про підпорядкування Держслужби геодезії, картографії і кадастру комітету.

Кабмін доручив Міністерству фінансів передбачити витрати в Державному бюджеті на 2010 рік і наступні роки на утримання держслужби.

При цьому уряд доручив Міністерству охорони навколишнього середовища, Держкомзему і Державній службі геодезії, картографії і кадастру в тримісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цією постанови.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2009 року Українське товариство геодезії і картографії заявляло, що передача всіх державних топографо-геодезичних підприємств (їх близько 30) до сфери управління Державного комітету України із земельних ресурсів (Держкомзему) призведе до ліквідації геодезично-картографічної галузі.

За даними президента Українського товариства геодезії і картографії Ігоря ТРЕВОГО, дані підприємства будуть перепрофільовані на виконання робіт із землеустрою, щоб прискорити безплатну видачу держактів на право власності на землю.

Проте І.ТРЕВОГО вважає, що перепідпорядкування топографо-геодезичних підприємств не тільки не вирішить, але й істотно не покращить процес безплатного оформлення і видачі державних актів на право власності на землю.

Крім того, члени товариства вважають, що передача топографо-геодезичних підприємств до сфери управління Держкомзему призведе до того, що Державна служба геодезії, картографії і кадастру без своїх фахівців не зможе повною мірою забезпечити повноцінну підтримку державних систем відліку планової, висотної і гравітаційної систем.

Довідка УНІАН. Діяльність «Укргеодезкартографії» спрямована на виконання загальнодержавних геодезичних і картографічних робіт, демаркації і делімітації державного кордону України.