До Оману за моряками "Аріани" прибула українська делегація

Спеціальний літак з українською делегацією, яка за дорученням Президента Віктора ЮЩЕНКА сьогодні відбула з Києва для зустрічі і супроводження 24 українських моряків “Аріани” на Батьківщину, прибув о 13.50 за київським часом до аеропорту міста Салала Султанату Оман.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за дорученням міністра закордонних справ Петра ПОРОШЕНКА Департаментом консульської служби МЗС, Посольством України у Саудівській Аравії, Посольством України у Російській Федерації, посольствами та консульствами України у регіоні було забезпечено термінове оформлення дозволів на проліт спеціального літака повітряним простором Туреччини, Сірії, Йорданії, Йемену, Саудівської Аравії та Оману й отримання в’їзних віз членам екіпажу “Аріани” та супроводжуючим особам.

До складу делегації увійшли представники Департаменту консульської служби МЗС України, завданням яких є прискорити проходження усіх необхідних міграційних та митних процедур та забезпечити взаємодію з представниками офіційних структур Султанату Оман. На борту літака перебувають лікарі для здійснення медичного огляду безпосередньо на місці і забезпечення контролю стану здоров’я моряків під час перельоту на Батьківщину

Запланована поїздка делегації до морського порту для зустрічі з екіпажем. Після цього українських моряків буде перевезено до готелю. Для усіх членів екіпажу замовлені індивідуальні номери. У готелі також планується проведення зустрічі екіпажу “Аріани” з членами української делегації.

Вранці 6 січня екіпаж „Аріани” буде доставлений до аеропорту міста Салала. Прибуття звільнених з піратського полону українських моряків очікується до аеропорту Одеси 6 січня о 12.00 за київським часом.