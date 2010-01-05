Тимошенко вимагатиме скасування судом рішення ЦВК

Кандидат на пост Президента України Юлія ТИМОШЕНКО має намір сьогодні звернутися до суду з вимогою скасувати рішення Центральної виборчої комісії від 4 січня, яким дозволяється голосування вдома без документального обґрунтування такої необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в міжнародному аеропорту «Бориспіль» перед робочою поїздкою до Вінницької області.

Ю.ТИМОШЕНКО переконана, що таке рішення ЦВК фактично надає можливості для фальсифікацій результатів виборів Президента.

«Ми сьогодні звертаємося до суду для того, щоб ще раз довести, що саме та частина ЦВК, яка представляє В.ЯНУКОВИЧА, – саме вона готує фальсифікацію. І ми звертатимемося до суду, щоб скасувати це рішення», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Окрім того, вона заявила, що має намір звернутися до ОБСЄ та інших міжнародних організацій та поінформувати їх про це рішення ЦВК, і про те, що воно дає можливості фальсифікувати результати виборів.

«Я сьогодні готую спеціальне звернення до міжнародних інституцій, у функції яких входить відстежування чесного і демократичного проведення виборів без фальсифікацій. Ми звернемося до ОБСЄ – я підпишу це звернення. Я підпишу таке звернення до всіх дипломатичних представництв, які сьогодні працюють в Україні, і, крім того, через наші посольства в інших країнах також передам інформацію про те, що пан ЯНУКОВИЧ зі своєю корумпованою більшістю у ЦВК готує фальсифікацію виборів. І я зроблю все, що тільки можливо, для того, щоб ці речі не допустити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також заявила, що якщо протягом трьох днів ЦВК не скасує це рішення, то БЮТ наполягатиме на скликанні позачергового засідання парламенту.

«Ми скликатимемо позачергове засідання Верховної Ради. Жартів тут не буде… Якщо не допоможуть збори Верховної Ради, і депутатський корпус, не дай Боже, стане на бік фальсифікації виборів, ми розмірковуватимемо, які важелі застосувати, і звертатимемося до громадськості України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що перше рішення ЦВК, яке дає право голосувати вдома за бажанням і відкриває шлях для фальсифікацій на виборах, було ухвалене 12 грудня 2009 року. Проте вона, як кандидат у президенти оспорила це рішення, і суд виніс ухвалу про те, що голосування вдома можливе фактично лише у тих випадках, коли людина, яка хоче проголосувати, може підтвердити за допомогою медичних документів відсутність можливості відвідати виборчу дільницю.

«Ігноруючи рішення суду від 19 грудня, вчора о 16.00 більшість, яка повністю підконтрольна і, я упевнена, корумпована Партією регіонів, знову всупереч рішенню суду ухвалює рішення дуже коротке: дозволити голосування вдома всім охочим… Я вважаю, що це надзвичайна ситуація у виборчому процесі», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона поіменно назвала членів ЦВК, які проголосували за це рішення, відзначивши, що майже всі вони є «регіоналами»: Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Олена ЛУКАШ, Олександр ШЕЛЕСТОВ, Тамара АСТАХОВА, Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Юрій ДОНЧЕНКО і Олександр ЧУПАХІН.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО подякувала іншим членам ЦВК, включаючи голову Володимира ШАПОВАЛА, за те, що вони не підтримали таке рішення і продемонстрували свою чесну позицію.

«У нас є надія, що пан ШАПОВАЛ не допустить у ЦВК «ківаловщини» - не допустить повернення до 2004-го року, до масштабної фальсифікації, яка була зроблена В.ЯНУКОВИЧЕМ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що у 2004 році саме голосування вдома було використано для фальсифікації результатів президентських виборів.

«Я думаю, що ми дуже добре пам`ятаємо 2004-й рік, коли саме голосування вдома і було одним з методів фальсифікації пана В.ЯНУКОВИЧА як кандидата в Президенти, і саме тоді продажна ЦВК, яку назвали «ківаловщиною», ухвалювала такі самі рішення», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, також існує загроза, що ЦВК може ухвалити ще одне рішення, що дозволяє фальсифікувати результати виборів, - про дозвіл вносити дані виборців до списків у день голосування прямо на дільницях.

«Таке рішення ЦВК – а саме тої частини, яка контролюється В.ЯНУКОВИЧЕМ, ми зараз скасували в суді. І я попереджаю, якщо буде зроблено хоч один крок певними членами ЦВК, щоб ще раз відновити цей механізм фальсифікації – реєстрацію на дільниці людей, яких немає у списку – ми також йтимемо до суду і звертатимемо на це увагу світової спільноти і українців», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, останні дії членів ЦВК свідчать про те, що В.ЯНУКОВИЧ, як кандидат у Президенти, планує використовувати різні механізми для фальсифікації виборів.

«Всі крики В.ЯНУКОВИЧА про те, що він проти фальсифікації виборів, є банальною сентенцією, що сам злодій кричить - тримай злодія. І саме дії тієї частини членів ЦВК, які представляють В.ЯНУКОВИЧА, свідчать про те, що В.ЯНУКОВИЧ як проводив фальсифікацію в 2004-му році, також хоче провести її і в 2010-му. І я зараз звертаюся до В.ЯНУКОВИЧА: пан В.ЯНУКОВИЧ, у вас ці трюки ще раз в Україні не пройдуть. І ще раз ми вам дуже добре дамо по руках, так, як це робили в 2004-2005-х роках», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 4 січня, ЦВК ухвалила рішення, згідно з яким для голосування за межами виборчої дільниці виборець не має надавати документ, який підтверджує, що він не може пересуватися самостійно. За це рішення проголосували 8 членів ЦВК, 4 – «проти» і двоє утрималися.