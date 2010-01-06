Курс НБУ на 06.01.10

Офіційний курс НБУ на 06.01.10100 USD - 798.5000 (31 грудня - 798.5000)100 EUR - 1153.1937 (31 грудня - 1144.8893)10 RUR - 2.6453 (31 грудня - 2.6402)Облікові курси банківських металів на 06.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-89851.21 (31 грудня-87236.13)961 XAG 10 Срібло-1402.96 (31 грудня-1351.06)962XPT10Платина-121771.25 (31 грудня-116900.40)964 XPD10 Паладій-33936.25 (31 грудня-31221.35)

Офіційний курс НБУ на 06.01.10 100 USD - 798.5000 (31 грудня - 798.5000) 100 EUR - 1153.1937 (31 грудня - 1144.8893) 10 RUR - 2.6453 (31 грудня - 2.6402) Облікові курси банківських металів на 06.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-89851.21 (31 грудня-87236.13) 961 XAG 10 Срібло-1402.96 (31 грудня-1351.06) 962XPT10Платина-121771.25 (31 грудня-116900.40) 964 XPD10 Паладій-33936.25 (31 грудня-31221.35)

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