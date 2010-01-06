Головне на 6 січня

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На сьогоднішній день українська газотранспортна система юридично належить Україні, але фактично управляється російською компанією «Газпром».

Про це УНІАН заявив представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, роз`яснюючи заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що на сьогодні Україна втратила майже 70% газотранспортної системи.

(Повністю інтерв`ю Б.СОКОЛОВСЬКОГО читайте на сайті УНІАН-Економіка http://economics.unian.net/ukr/detail/32006)

«Де-юре вона наша, а де-факто - ми управляти нею самостійно не можемо. Управління фактично перейшло до «Газпрому», - заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він підкреслив, що підтвердження неможливості управляти системою міститься у грудневому листі керівника НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ до Секретаріату Президента, в якому міститься відмова без згоди «Газпрому» надати доповнення до газових контрактів від 19 січня, підписані 25 листопада 2009 р.

«Цей лист він (О.ДУБИНА – УНІАН) написав до Секретаріату, і в ньому йшлося про те, що без дозволу, саме дозволу, а не узгодження "Газпрому", він не може передати копії протоколів від 24 листопада. Тому ми до кінця і не знаємо, що в цих протоколах записано, які там зобов`язання ми взяли на себе. Про що це говорить? Про те, що ми де-факто не управляємо».

Крім того, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ зазначив, що «Газпром» законтрактував всі транзитні потужності української ГТС.

«Фактично НАК втратив можливість бути незалежним, він вимушений робити все те, що йому скаже «Газпром». Для росіян це нормально – це їхня тактика і стратегія. За них можна лише порадіти», – зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив голові Національного банку України Володимиру СТЕЛЬМАХУ терміново скликати правління НБУ, щоб через механізми викупу цінних паперів уряду вирішити проблеми з оплатою за імпортований з Росії газ.

Про це йдеться у зверненні глави держави до голови Нацбанку, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента України.

“Я змушений звернутися до Вас у зв`язку з критичною ситуацією, що склалася з оплатою за поставлений російською компанією ВАТ «Газпром» природний газ, - зазначає В.ЮЩЕНКО у зверненні. - Як Вам відомо, я неодноразово попереджав прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО про можливі надзвичайно тяжкі для України наслідки укладених у січні 2009 року газових контрактів на кабальних для нашої держави та економічно необґрунтованих умовах. Мною також постійно зверталася її увага на те, що закладені в цих угодах ставки за транзит російського природного газу територією України є збитковими та значно нижчі середнього рівня європейських цін”.

Президент відзначає, що “укладання зазначених угод призвело до того, що кожного місяця, коли підходить термін розрахунків за поставлений російською стороною газ, лихоманить як українське суспільство, так і викликає занепокоєння у західних партнерів”.

За словами В.ЮЩЕНКА, “за підсумками минулого року ми в черговий раз маємо повторення ситуації, яка є критичною. Ще раз підкреслюю – це є результатом бездарної діяльності уряду і особисто прем`єр-міністра України в газовій сфері”.

Як наголошує Президент, “в черговий раз виникає загроза міжнародному авторитету України як транзитної держави та потенційна небезпека можливих перебоїв у постачанні газу громадянам нашої держави”.

За словами В.ЮЩЕНКА, “уряд виявився неспроможним провести інкасацію монетизованих облігацій НАК «Нафтогаз України», внаслідок чого у компанії відсутні кошти у розмірі більше 900 млн. дол. США, які вона зобов`язана до 11 січня 2010 року сплатити російській стороні. У зв`язку з такою ситуацією я змушений звернутися до Вас як до голови Правління Національного банку України з проханням невідкладно зібрати Правління банку та через механізми викупу цінних паперів уряду знайти можливість вирішення зазначеної проблеми”.

Про прийняте рішення Президент просить інформувати його особисто до 20.00 6 січня 2010 року.

За газ, придбаний у грудні 2009 року, НАК «Нафтогаз України» заплатить ВАТ «Газпром» 892 млн. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН.

При цьому він зазначив, що немає ніяких сумнівів у тому, що платіж буде проведено вчасно.

«Абсолютно точно, що до 11 січня ми заплатимо. Сума становить 892 млн. дол.»,- сказав Ю.ПРОДАН.

Президенти Ірану і Туркменістану Махмуд АХМАДІНЕДЖАД і Гурбангули БЕРДИМУХАМЕДОВ офіційно відкрили новий газопровід, який з`єднав дві країни. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

Газопровід Довлятабад-Серахс-Хангеран став другою трубою, через яку постачатиметься в Іран туркменський газ. Його довжина становить 30,5 км.

За слова М.АХМАДІНЕДЖАДА, запуск газопроводу дасть змогу вивести туркменський газ не тільки на іранський ринок, але і далі в регіон Перської затоки. У свою чергу, Г.БЕРДИМУХАМЕДОВ підкреслив, що успішне завершення будівництва показало можливості країн в реалізації складних у науково-технічному відношенні проектів.

Спорудження газопроводу допоможе майже подвоїти експорт туркменського газу до Ірану - з нинішніх 8 мільярдів кубометрів за рік до 14 мільярдів. У майбутньому планується, що оборот досягне 20 мільярдів кубометрів.

Туркменістан почав активно шукати розширення газових зв`язків з Іраном після конфлікту з Росією, коли "Газпром" відмовився купувати в Ашгабата паливо, обгрунтувавши цей крок дуже високою його вартістю. На початку 2009 року близько 90 відсотків газового експорту Туркменістану припадало на Росію.

Крім Ірану, Туркменістан налагодив співпрацю і з Китаєм. У грудні 2009 року країна відкрила новий газопровід, яким у КНР через Середню Азію постачатиметься майже 40 мільярдів кубометрів газу на рік.

Фінанси

В Україні інфляція у грудні 2009 р. по відношенню до листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

Згідно з повідомленням Держкомстату, ціни на харчові продукти і безалкогольні напої у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросли на 10,9% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - зросли на 11,9%), зокрема на харчові продукти - на 10% (до січня-грудня 2008 р. - на 10,9%), хліб і хлібопродукти - на 8,3% (12,6%), зокрема на хліб - на 9,9% (13,9%), макаронні вироби - на 7,6% (12,2%), кондитерські вироби з борошна – 12% (16,3%), м`ясо і м`ясопродукти - на 6,2% (11,8%), рибу і рибопродукти - на 14,1% (25%), молоко, сир і яйця - на 9,4% (8,9%) (зокрема на молоко - на 16,6%, сир і сир твердий - на 11,6%, на яйця – знизилися на 6,3%), на масло і жири – зросли на 14,2% (7,9%), зокрема на масло вершкове - зросли на 35,4%, олію соняшникову – на 11,7%, на інші харчові тваринні жири – на 1,4%.

Ціни на фрукти у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросли на 1,3% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 року зросли на 12,8%). На овочі ціни знизилися на 5,5% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 г.– знизилися на 18,3%), зокрема на картоплю – знизилися на 16,6% (знизилися на 11,4%). На цукор - зросли на 83,9% (40,5%), кондитерські вироби цукристі - на 23,5% (21,8%), безалкогольні напої – 24,7% (29,6%).

Алкогольні напої і тютюнові вироби у грудні 2009 року до грудня 2008 року подорожчали на 38,4% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 36%), ціни на одяг і взуття зросли на 7,6% (8%), зокрема на одяг - на 7,6%, взуття - на 7,9%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива у грудні 2009 р. до грудня 2008 року подорожчали на 8,2% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 25,5%), зокрема квартплата зросла на 24,9% (32,9%), ціни на утримання і ремонт житла зросли на 5,9% (14,9%), каналізацію - на 40,3% (46,3%), воду – 27,9% (35,6%), ціни на електроенергію і природний газ у грудні 2009 року проти грудня 2008 року не змінилися (на електроенергію - не змінилися, на природний газ – зросли на 42,7%), на гарячу воду і опалення - зросли на 6,7% (36,3%).

Ціни на предмети домашнього ужитку, побутову техніку і поточне утримання житла у грудні 2009 р. до грудня 2008 року зросли на 14,3% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 22,1%), зокрема меблі, килими й інші види покриттів для підлоги подорожчали на 9% (15%), домашній текстиль - на 14,7 (17,4%), побутова техніка - на 11,5% (20,7%).

Вартість послуг з охорони здоров`я у грудні 2009 року до грудня 2008 року зросла на 26,3% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 31,5%), зокрема вартість медичних товарів і устаткування - на 36,3% (42%), амбулаторні послуги подорожчали на 15,8% (20,1%).

Ціни у транспорті у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросли на 19,2% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 20,7%), зокрема на придбання транспортних засобів - зросли на 19,8% (21,9%), на пальне і масла – зросли на 46% (12%), транспортні послуги – зросли на 10,3% (25,6%) (пасажирський залізничний транспорт - на 16,7% (22,3%), пасажирський автодорожній транспорт - на 8,9% (27,2%).

Ціни у сфері зв`язку в грудні 2009 р. проти грудня 2008 р. зросли на 4,3% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 року - на 7,1%), поштові послуги подорожчали на 50% (на 75,1%), вартість телефонних і телефаксових послуг зросла на 4,3% (6,6%).

Ціни у сфері відпочинку і культури у грудні 2009 р. проти грудня 2008 р. зросли на 11,8% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. – на 19,7%), при цьому вартість аудіотехніки, фото- і комп`ютерного устаткування зросла у грудні 2009 р. на 3,1% (13,1%), вартість відпочинку і послуг культури - на 16,2% (23,5%), газети, книжки і канцелярські товари подорожчали на 17,6% (20,9%).

Ціни у сфері освіти у грудні 2009 року до грудня 2008 року зросли на 15,1% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 22,3%), зокрема дошкільна і початкова освіта подорожчала на 10,5% (17,5%), середня освіта - на 13,7% (20,9%), вартість вищої освіти збільшилася на 16,9% (23,4%).

Вартість послуг ресторанів і готелів у грудні 2009 р. до грудня 2008 р. зросла на 10% (у січні-грудні 2009 р. до січня-грудня 2008 р. - на 16,3%).

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 7,9820/8,0010, до 12:00 ціни зросли до 8,0050/8,0175. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,0280/8,0390 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», об 11:00 Нацбанк оголосив про купівлю долара за курсом 7,9825.

У Росії продовжують святкувати Новий рік, у зв`язку з цим торги російською валютою не проводяться.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4290/1,4380.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,4390/11,4680, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,5060/11,5210. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 11,5190/11,5465.

Різні теми

Екіпаж «Аріани» після восьмимісячного полону повернувся на Батьківщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Служби зовнішньої розвідки України, Службою зовнішньої розвідки України у взаємодії з іншими органами державної влади України та іноземними спеціальними службами завершено здійснення комплексу заходів, пов’язаних зі сприянням судновласнику у звільненні судна «Аріана» з полону сомалійських піратів і доставкою членів екіпажу на Батьківщину.

6 січня 2010 року екіпаж «Аріани» був доставлений з Султанату Оман в Україну. В одеському аеропорту моряків зустрічали їхні рідні та близькі, представники місцевих органів влади і управління.

Напередодні до Султанату Оман спецрейсом з Києва вилетіла офіційна делегація для вирішення низки питань щодо зміни екіпажу і його повернення в Україну. До складу делегації увійшли голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ, заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК, інші представники державних органів, лікарі та журналісти.

У порту міста Салала відбулася зустріч з членами екіпажу судна «Аріана». Моряки були попередньо обстежені українськими лікарями і отримали необхідну первинну медичну допомогу. Стан здоров’я звільнених моряків задовільний. Їхнє місце зайняв новий екіпаж українських моряків, які 5 січня окремо прибули літаком з Одеси. Судно після дозаправки і завершення усіх необхідних регламентних робіт продовжить рейс до пункту призначення.

Служба зовнішньої розвідки України у взаємодії з іншими державними органами продовжує вживати комплексні заходи зі сприяння визволенню інших українських громадян, які перебувають у заручниках у сомалійських піратів.

Сьогодні Україна і весь православний світ, який живе за Юліанським календарем, відзначають Святвечір, або Багату кутю. Цього дня завершується Пилипівський, або Різдвяний піст.

На столі має бути 12 пісних страв, на честь 12-ти апостолів. Обов`язковими на передріздвяній вечері має бути кутя та узвар. Постують далеко не всі українці, але накривати на стіл 12 пісних страв на Святвечір вже стало традицією для всієї України.

А з першою зіркою вже можна колядувати. За біблійним переказом, саме вона вказала волхвам місце народження Ісуса.

Обряд колядування має ще дохристиянські коріння, коли наші пращури вшановували Сонце святом Коляди. Коли приходять колядники, важливо першим до хати впустити хлопця. Згідно зі звичаєм, він принесе в домівку мир та спокій.

Увечері, в храмах почнуться урочисті богослужіння, що нагадують про велику подію, з якої почався відлік нової ери.

Існує на Святвечір і погодне повір’я: якщо на багату кутю іній або сніг – то літо буде дощовим.

(УНІАН)