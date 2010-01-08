Завтра спливає термін подання до ЦВК пропозицій щодо реєстрації
14:59, 08 січня 2010Різне
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Іноземних спостерігачів
У суботу, 9 січня, спливає термін подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.
Про це йдеться у календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року, затвердженому ЦВК.
Згідно з календарним планом, ЦВК до 11 січня має прийняти рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.
Станом на 8 січня ЦВК зареєструвала 58 офіційних спостерігачів від іноземних держав та 866 - від міжнародних організацій.
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