Ющенко обіцяє служити нації на будь-якій посаді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обіцяє служити нації, незалежно від того, яку посаду обійматиме у майбутньому.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода».

«Я в своїй політиці визначився, підтримують мене чи не підтримують. Вибачте, сутність моя не змінюється, я прийшов в політику з економічного ремесла, де був непоганим банкіром, фінансистом, прем’єром. І хочу сказати - я завжди буду слугувати нації, незалежно від того, на якій посаді я буду», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що ні в кого не просить посади, а просто попереджає українську націю, яка сьогодні має можливість вибору, про те, що в неї є два шляхи: «або повернутись в часи КУЧМИ разом з ТИМОШЕНКО та ЯНУКОВИЧЕМ, або йти додому в Європу з демократичними силами».

В.ЮЩЕНКО також зауважив, що вважає себе відповідальним за політичну та економічну кризу в країні. «Я кожен день, будучи Президентом в цій державі, ранок починаю з того, що переконую українців, що вони не хохли, не малороси, що вони є українцями», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО наголосив на надзвичайній важливості процесу національного становлення як для розвитку економіки, так і для розвитку демократії. Водночас він зауважив, що це не може відбутися за короткий час. «Тому я не сприймаю песимізм і плачі», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також він зауважив, що нинішні негаразди здебільшого викликані непродуманою конституційною реформою. Одна з проблем, за словами В.ЮЩЕНКА, полягає в тому, що на сьогодні в державі розбалансована система влади. «У нас є небезпека авторитаризму, тому що у нас є два лідери - ЯНУКОВИЧ та ТИМОШЕНКО, які представляють кращий московський проект, який забирає свободу, демократію, українство, а все інше вже нецікаво», - сказав він.