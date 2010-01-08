Президент закликає «не робити трагедії»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає «не робити трагедії» з обрання Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО мером Києва.

Про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода», відповідаючи на запитання, чи готовий він ініціювати відставку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО задля отримання додаткових голосів виборців на президентських виборах.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що потрібно бути “не населенням, а громадянами і відповідати за свій вибір”. При цьому він підкреслив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ був обраний більшістю голосів киян.

Крім цього Президент наголосив, що питання відставки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не відноситься до компетенції глави держави.

«Кому ви задаєте питання? Президенту? Ви звертаєтесь не за адресою, ви запитуйте у себе. Як кияни ви несете відповідальність за свій вибір», - сказав В.ЮЩЕНКО.

«Я дуже вас прошу, не поспішайте посипати попелом себе. Це також урок, це також іспит. І не потрібно з цього робити трагедію», – додав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що йому можна було ставити подібне питання лише у тому випадку, якби Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ прийшов до влади в Києві завдяки фальсифікаціям, і тоді можна було б апелювати до глави держави, що він не зміг гарантувати чесні і демократичні вибори. «А якщо я забезпечив чесні і прозорі вибори, ми пройшли через насилля ТИМОШЕНКО, бо ви знаєте, що повторні мерські вибори в Києві (у травні 2008 року - УНІАН)були ініційовані прем’єр-міністром», - сказав В.ЮЩЕНКО.