ГОЛОВНЕ на 8 січня

Основні новини дня

Вибори

У суботу, 9 січня, спливає термін подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій. Про це йдеться у календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року, затвердженому ЦВК.

Згідно з календарним планом, ЦВК до 11 січня має прийняти рішення про реєстрацію офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.

Станом на 8 січня ЦВК зареєструвала 58 офіційних спостерігачів від іноземних держав та 866 - від міжнародних організацій.

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У суботу, 9 січня, спливає термін інформування виборців про час і місце голосування під час виборів Президента України. Про це йдеться у календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року, затвердженому Центральною виборчою комісією.

Згідно з календарним планом, дільничні виборчі комісії мають не пізніш як за 7 днів до дня голосування повідомити виборців про час і місце голосування. У разі утворення у виняткових випадках виборчих дільниць, відповідно до Закону “Про вибори Президента України”, - напередодні дня виборів.

Згідно із Законом “Про вибори Президента України”, у винятковому випадку спеціальна або закордонна виборча дільниця може утворюватися ЦВК не пізніше як за сім днів до дня виборів (згідно з календарним планом, до 9 січня 2010 року включно) за поданням відповідної окружної виборчої комісії або Міністерства закордонних справ України.

Економічні дослідження

Україна посідає 68-е місце в світі за рівнем якості життя. Такі результати дослідження, оприлюдненого журналом International Living, повідомляє ЛIГАБiзнесIнформ.

При складанні рейтингу країни враховуються такі чинники, як вартість товарів і послуг, екологія, безпека, розваги тощо.

Україна набрала 62 зі 100 можливих балів, випередивши інші країни пострадянського простору, за винятком прибалтійських республік і Молдови. У сфері культури Україна отримала від укладачів рейтингу 61 бал, у сфері економіки - лише 42 бали, у сфері свободи слова – 75 балів зі 100 можливих. Водночас у сфері розвитку інфраструктури Україна отримала 60 балів, у сфері безпеки - 71, кліматичні умови були оцінені в 78 балів.

Кращою ж країною для проживання вп`яте поспіль визнали Францію. Також до п`ятірки кращих потрапили Австралія, Швейцарія, Німеччина та Нова Зеландія.

Гіршими країнами для життя визнано Судан, Ємен і Сомалі.

Політекономіка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зазначає, що не знає, на кого можуть бути записані офшорні компанії прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, але знає, що в неї багато власності. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода», коментуючи рішення Київського апеляційного адміністративного суду щодо визнання неправдивими висловлювань В.ЮЩЕНКА з приводу начебто володіння Ю.ТИМОШЕНКО офшорною компанією.

«Я можу ще раз підтвердити, що ТИМОШЕНКО разом з ЛАЗАРЕНКОМ володіли ГОКами (гірничо-збагачувальними комбінатами – УНІАН), володіли найбільшою енергетичною компанією “Єдині енергетичні системи України”, те, що за нею числяться десятки й десятки різних власностей, але на кого вони там оформлені? Як закривались кримінальні справи?...», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава держави нагадав події 2005 року, коли, за його словами, Ю.ТИМОШЕНКО почала своє прем’єрство з прохання до нього, щоб він дав команду закрити кримінальну справу проти неї.

«ТИМОШЕНКО у 2005 році почала своє прем’єрство з одного прохання до мене: щоб я дав команду МАЛЯРЕНКУ (тодішній голова Верховного Суду Василь МАЛЯРЕНКО) закрити кримінальну справу на 8,6 млрд. грн. за несплачені податки і пені ЄЕСУ, яку очолювала нинішній прем’єр».

«Вона благала, щоб МАЛЯРЕНКО на моє прохання закрив цю справу. Вона підходила до мене, можливо, разів сім, а потім приходить до мене МАЛЯРЕНКО і каже: “Вікторе Андрійовичу, відгородіть мене від прем’єра. Я не можу приходити на публічні зібрання, бо перше питання, яке я чую від ТИМОШЕНКО – закрийте кримінальну справу», - сказав Президент.

Потім, за словами В.ЮЩЕНКА, «знаходиться ПІСКУН і взамін на певне місце у списку в одному із маленьких районів Дніпропетровської області закриває цю справу без явки прокуратури як сторони держави».

Президент наголосив, що сьогодні важко говорити про боротьбу з корупцією, коли прем’єр-міністр «всередині 90-х років творила цю корупцію».

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від БЮТ, довірена особа кандидата на пост Президента Ю.ТИМОШЕНКО Андрій ПОРТНОВ заявив, що 6 січня Київський апеляційний адміністративний суд визнав дії В.ЮЩЕНКА “протиправними” і в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Ю.ТИМОШЕНКО до В.ЮЩЕНКА. «Суд розглянув наклепницькі відомості В.ЮЩЕНКА щодо начебто володіння Ю.ТИМОШЕНКО офшорною компанією та повністю спростував зазначені відомості», - заявив А.ПОРТНОВ.

ПЕК

Президент України Віктор ЮЩЕНКО негативно ставиться до ідеї створення Україною, Росією та Європейським Союзом консорціуму з використання газотранспортної системи України. Про це він сказав в інтерв’ю радіо «Свобода», коментуючи відповідну ідею, озвучену нещодавно лідером Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

«Я ставлюсь негативно. Чому Росія не пропонує консорціум по видобутку своїх газу та нафти з іншими країнами?», - запитав Президент.

Він наголосив, що в Україні є власна компанія - «Нафтогаз України», яка може “блискуче давати відповідь на забезпечення транзиту нафти та газу”.

«Для чого нам консорціум? Що, ми не можемо організувати свою власну монополію? Чому тільки Україна ставить питання, як віддати свою ГТС?», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, він розуміє, який консорціум мав на увазі В.ЯНУКОВИЧ. Президент нагадав, що 6 років тому В.ЯНУКОВИЧ говорив про доцільність створення консорціуму на двосторонньому рівні з Росією.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що сьогодні треба ставити питання по-іншому – залучення іноземних інвестицій для модернізації української ГТС.

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"Газпром" офіційно підтвердив, що "Нафтогаз України" повністю сплатив поставки російського газу за грудень. "Нафтогаз України" повністю сплатив грудневі поставки газу", - заявили РІА «Новости» в Управлінні інформації російського газового холдингу.

Як повідомлялося, 6 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО у листі голові Національного банку Володимиру СТЕЛЬМАХУ заявив, що "Нафтогаз" не має коштів для розрахунку з "Газпромом" за поставлений у грудні газ. У зв`язку з цим В.ЮЩЕНКО звернувся до В.СТЕЛЬМАХА з проханням зібрати правління Нацбанку і через механізми викупу цінних паперів уряду знайти можливість розв’язання цієї проблеми.

Учора прес-секретар "Нафтогазу" Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ повідомив, що компанія повністю розрахувалася з "Газпромом" за грудневі поставки. Відповідно до контракту, "Нафтогаз України" має щомісяця направляти "Газпрому" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. Цього разу - у зв`язку з новорічними святами - "Газпром" і "Нафтогаз" домовилися перенести останній термін оплати за поставлений до України в грудні газ з 7 на 11 січня.

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Під час чергового раунду переговорів про умови постачань нафти з Російської Федерації до Білорусі, проведеного 6-7 січня в Москві, білоруські і російські експерти не змогли істотно зближувати позиції сторін з принципових питань. Про це повідомляє агентство «БЕЛТА» з посиланням на джерело, близьке до переговорів.

"Під час переговорів представниками білоруської сторони пропонувалися аргументовані компромісні варіанти з усіх обговорюваних позицій. Проте було очевидним, що російські парламентери не були готові приймати якісь принципові рішення, керуючись виключно раніше одержаними вказівками щодо переговорної позиції", - зазначив він.

В результаті сторони прийняли рішення взяти паузу в переговорах для проведення додаткових консультацій.

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Узбекистан з 7 січня на третину скоротив поставки природного газу до Таджикистану. Про це повідомив заступник голови "Таджиктрансгазу" Шавкат ШОЇМОВ.

Як передає Лента.ру, Ташкент вимагає від Душанбе передоплати, хоча "Таджиктрансгаз" не має поточних боргів перед "Узтрансгазом". Коштів, необхідних для передоплати, у таджицької компанії немає. Ш.ШОЇМОВ пояснив відсутність коштів боргами клієнтів "Таджиктрансгазу" усередині республіки.

За словами Ш.ШОЇМОВА, "Узбекистан скоротив добові поставки природного газу до Таджикистану на 30 відсотків - з 480 до 336 тисяч кубометрів". У результаті скорочення поставок газу постраждають промислові підприємства республіки. Це стосується, зокрема, державного заводу "Таджикцемент" - єдиного в країні виробника цементу, а також державної алюмінієвої компанії ТАЛКО.

Майже весь газ, що споживається у Таджикистані, закуповується в Узбекистані. За останній рік Узбекистан за борги неодноразово скорочував обсяг газу, що поставляється Таджикистану.

"Таджиктрангаз" і "Узтрансгаз" домовилися, що Таджикистан придбає впродовж року 250 мільйонів кубометрів за ціною 240 доларів за тисячу кубометрів. Душанбе також погодився перейти на подекадну передоплату за поставки газу, яку, як виявилося, вчасно вносити не може.

У січні-листопаді 2009 року Таджикистан імпортував 198,5 мільйона кубометрів газу, що на 56,4 відсотка менше від поставок за аналогічний період 2008 року. За цей же період видобуток газу в Таджикистані досяг 16,9 мільйона кубометрів, що на 15 відсотків перевищує видобуток за 2008 рік.

Транспорт

Ряд автобусних маршрутів по всій території України працюють з обмеженнями через складні погодні умови. Як повідомила УНІАН прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку, про це свідчить оперативна інформація на ранок 8 січня.

Зокрема, за даними ДП «Київпассервіс», не виконуються 86 рейсів на 69 автобусних маршрутах.

Крім того, через несприятливі погодні умови скасований ряд рейсів на автобусних маршрутах у таких областях: Дніпропетровська область – 19 рейсів, Одеська область – 6 рейсів, Сумська область – 71 рейс, Черкаська область – 36 рейсів. Усього протягом доби внаслідок засніження доріг було закрито 218 рейсів на 201 автобусному маршруті.

У той же час автовокзали і автостанції працюють у звичайному режимі.

Вживаються заходи для ліквідації наслідків негоди, наголошується в повідомленні.

Столиця

Влада Києва оприлюднила нові прапор і герб столиці, що пропонуються до затвердження міськрадою, а також новий розширений перелік символіки міста, за використання якої стягуватимуться місцевий збір. Відповідний проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Герба і Прапора міста Києва, затвердження Положення про символіку м. Києва та Переліку назв та зображень об’єктів, що належать до символіки м. Києва» розміщено на офіційному веб-порталі міської влади з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб. Кінцевий термін прийому відгуків та пропозицій - 18 січня поточного року.

Головний розробник проекту - Головне управління охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації.

Цим документом також пропонується затвердити новий перелік назв та зображень об’єктів Києва, що належать до символіки столиці, і за використання яких фізичні та юридичні особи сплачуватимуть міський збір. Передбачалося зберегти ставку збору, а саме з юридичних осіб - 0,1% вартості виробленої продукції (виконаних робіт, наданих послуг) з використанням символіки Києва (за вирахуванням податку на додану вартість); для фізичних осіб – п`ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До цього переліку включено 140 назв вулиць чи місцевостей, а також зображення: геральдики територіальної громади (герб та прапор міста Києва); 5-ти вулиць, 6-ти площ, 10-ти альтанок та фонтанів; 16-ти об’єктів архітектурних ансамблів і комплексів; 30-ти монументів, пам’ятників, пам’ятних знаків; низка зображень окремих споруд Києва; 6-ти станцій метрополітену та 10-ти мостів столиці. Загалом в переліку понад 300 пунктів назв та зображень.

Як зазначається у проекті, рішення підготовлене з метою повернення тисячолітніх історичних традицій геральдичних символів місцевого самоврядування столиці України – міста-героя Києва. Затвердженням опису та зображення герба Києва, опису та зображення прапора міста, прийняттям Положення про символіку столиці та Переліку назв та зображень об’єктів, що належать до символіки м. Києва, передбачається досягнути головної мети - найбільш повного та вірного висвітлення змісту, опису та порядку використання місцевої символіки, а процедури сплати місцевого збору будуть чітко прописані у єдиному документі. Згідно із запропонованою схемою, в процесі стягнення місцевого збору задіяні дві державні структури, а саме – Головне управління культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що в межах своїх повноважень, надає дозвіл на використання символіки, та Державні податкові органи, що стягують місцевий збір.

Серед очікуваних результатів прийняття цього нормативного акта - унеможливлення зловживання і не виправданих зволікань зі сторони посадових осіб державних органів у видачі дозвільного документа та сплати місцевого збору, що дозволить збільшити обсяг надходжень до бюджету міста Києва, а також зменшення соціальної напруги між органами влади та суб’єктами господарювання.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2009 р. київська влада повідомила про підготовку для затвердження на сесії міськради розширеного переліку символіки Києва, за використання якої доведеться платити міський збір зареєстрованим як фізичним, так і юридичним особам, а також відповідне положення про його стягнення.

22 грудня голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявив, що Київрада планує найближчим часом розглянути питання про розширення переліку символіки Києва, за використання якої стягується податок.

Погода

Завтра у південній частині України та у східних областях істотні опади не очікуються. На решті території часом сніг та мокрий сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

В Україні часом тумани, на дорогах, крім південної частини, ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у південній частині та в Карпатах місцями пориви, 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, в Криму 12-17° тепла.

У Київській області у суботу очікується сніг та мокрий сніг, слабка ожеледь. Часом туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. У Києві вночі 2-4° морозу, вдень 1-3° тепла.

(УНІАН)