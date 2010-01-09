Литвин: Крим має одержати господарську самостійність

Кримській автономії треба надати господарську самостійність для розвитку регіону, вважає кандидат на пост Президента України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

«Автономія має одержати повну господарську самостійність. Як мінімум, на п`ять років, щоб забезпечити реалізацію тих можливостей, які є у Криму, і щоб розвинути ініціативи», - сказав В.ЛИТВИН у п`ятницю ввечері в ефірі держтелерадіокомпанії «Крим», передає кореспондент УНІАН.

Кандидат в президенти відзначив, що перед ухваленням закону про надання Криму госпсамостійності, треба виконати три умови: прозоро сформувати владу в автономії, подавити криміналітет на півострові і провести інвентаризацію кримської землі.

«Головне - вибори мають проводитися виключно за мажоритарною системою. Люди мають контролювати депутатів, починаючи від Верховної Ради Криму і закінчуючи сільською, селищною радою», - заявив В.ЛИТВИН. Він наголосив, що в автономії право балотуватися у депутати повинні мати «тільки люди, які проживають в Криму». Не «треба допускати появи «доглядачів», які у Криму не живуть, коріння (в автономії) не мають, а приїдуть до Криму для того, щоб тишком-нишком бути обраними і дерибанити Крим», - сказав він.