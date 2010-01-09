Кількість жертв грипу і ГРВІ в Україні збільшилася

Кількість жертв грипу і ГРВІ в Україні станом на вечір п`ятниці збільшилася до 882 чоловік, із них 23 за останню добу. Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров`я України.

За інформацією відомства, серед загиблих за останню добу двоє вагітних.

Також повідомляється, що найбільша кількість жертв зафіксована в Запорізькій і Харківській областях - по 3 людини.

За даними міністерства, епідемічний поріг перевищено в 12 областях. Відносно благополучна епідситуація спостерігається тільки в 9 областях, містах Києві та Севастополі.

Загальна кількість хворих з початку епідемії (29 жовтня 2009 року) становила 3 млн. 987 тис. 959 чоловік, за останню добу 22 тис. 858 чоловік.

Міністерство охорони здоров`я не дає оперативних даних щодо випадків захворювання на пандемічний грип А/H1N1.