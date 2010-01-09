Суд відмовив Тимошенко у задоволенні позову до ЦВК

Київський апеляційний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову кандидата в Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО до Центральної виборчої комісії щодо рішення комісії про голосування виборців вдома і внесення змін до списків виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам член ЦВК Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Таким чином, Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив правомірність відповідного рішення ЦВК з одного боку, а з іншого боку - абсолютну безпідставність звинувачень на адресу ЦВК, які прозвучали від одного з кандидатів минулого тижня», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня ЦВК ухвалила рішення, згідно з яким для голосування за межами виборчої дільниці виборець не повинен надавати документ, який підтверджує, що він не може пересуватися самостійно. За це рішення проголосували 8 членів ЦВК, 4 – «проти» і двоє утрималися.

5 січня кандидат на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО заявила про намір звернутися до суду з вимогою скасувати це рішення Центральної виборчої комісії.