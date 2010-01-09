Перший закордонний візит у новому році Порошенко здійснить в Іспанію

Свій дипломатичний сезон у новому році Україна відкриє візитом міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА до Королівства Іспанії 10-11 січня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, глава українського дипломатичного відомства стане одним з перших високопосадовців, який відвідає Мадрид після того, як Іспанія офіційно приступила до головування в Європейському Союзі.

В центрі уваги переговорів з міністром закордонних справ Іспанії та іншими урядовцями будуть пріоритети взаємодії під час головування Іспанії в ЄС, у тому числі щодо укладення Угоди про асоціацію Україна-ЄС, узгодження графіка політичного діалогу на першу половину поточного року, шляхи лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

Важливим пріоритетом зустрічей стане обговорення шляхів покращання соціального становища української громади, яка проживає в Іспанії, а також надання додаткового імпульсу торговельно-економічній та інвестиційній співпраці двох країн.

За підсумками переговорів планується підписання окремих двосторонніх документів.

Очікується, що в рамках візиту міністр зустрінеться з керівництвом та членами Іспанської конфедерації підприємницьких організацій, що об’єднує провідних представників іспанського бізнесу. Передбачається також зустріч з численною українською діаспорою, яку П.ПОРОШЕНКО урочисто привітає з новорічними та різдвяними святами.