Головне на 9 січня

Новини ПЕК

Президент Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ розкритикував польський уряд за узгоджений з Російською Федерацією новий газовий договір, який - на його думку - веде до зміцнення залежності поляків від газових поставок з РФ.

Про це йдеться у повідомленні канцелярії польського президента, яким володіє УНІАН.

Президент нагадав, що в листопаді минулого року він вислав лист главі польського уряду Дональду ТУСКУ, котрий є його головним політичним конкурентом на виборах президента Польщі 2010 року, в якому просив роз’яснити умови узгодженого з росіянами договору.

"Отримані відповіді не можна визнати задовольняючими. Досі залишається без переконливої відповіді, чому контракт з Газпромом повинен діяти так довго - аж до 2037 року? Чому не звернулися за допомогою Європейського Союзу", - відзначили у канцелярії.

Л.КАЧИНСЬКИЙ відзначив, що Лісабонський договір, котрий він підписав минулого року, передбачає принцип енергетичної солідарності 27 держав ЄС.

Польський президент висловив надію, що найближчим часом буде вирішена проблема із додатковими доставками газу до Польщі, котра з 2009 року не отримує 25% газового імпорту.

"Водночас (він має надію), що це не відбудеться коштом нашої безпеки", - відзначили у канцелярії.

"Президент занепокоєний, що ціною за короткотермінове вирішення проблем дефіциту газу можуть бути довгострокові поступки - поглиблення та зміцнення енергетичної залежності від одного постачальника", - додали у канцелярії.

Лех КАЧИНСЬКИЙ 14 січня візьме участь у енергетичному саміті, присвяченому розвитку проекту Євроазіатського нафтотранспортного коридору, котрий відбудеться в Батумі (Грузія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі польського президента, в саміті планують взяти участь також Президенти України, Азербайджану, Грузії та Литви.

Поставки туркменського природного газу до Росії поновлюються у суботу, 9 січня. Про це повідомило інформоване джерело в Державному концерні «Туркменгаз».

Як передає Газета.Ru, раніше офіційний представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ повідомляв, що поставки туркменського газу до Росії мають поновитися вранці 9 січня.

«9 січня о 10-й годині ранку почнеться постачання газу з Туркменії. Всі спірні питання щодо поставок було знято», - заявив він.

Україна і Євросоюз

Іспанія офіційно прийняла естафету головування в Європейському союзі на найближчі 6 місяців. Як передає ІТАР-ТАСС, на урочистій церемонії, що відбулася у Мадриді в Королівському оперному театрі, голова іспанського уряду Хосе Луїс РОДРІГЕС САПАТЕРО у присутності короля Іспанії ХУАНА КАРЛОСА I та інших членів королівської родини прийняв з рук міністра закордонних справ Швеції Карла БІЛЬДА символічну естафетну паличку головування в ЄС.

Виступаючи на церемонії, іспанський прем`єр заявив, що його країна "віддасть всі сили, щоб гідно виконати почесну місію". Серед найважливіших завдань майбутнього періоду САПАТЕРО виділив подолання економічної кризи і боротьбу із зростанням безробіття. Він також наголосив, що Іспанія у розв’язанні цих та інших завдань, що постали перед Євросоюзом, працюватиме у тісному контакті з присутніми на церемонії президентом ЄС Херманом Ван РОМПЕЄМ, головою Європейської комісії Жозе Мануелем БАРРОЗУ, президентом Європарламенту Єжи БУЗЕКОМ і керівниками інших європейських структур.

Церемонія офіційного вступу Іспанії на пост голови ЄС завершилася символічною фотографією іспанського прем`єр-міністра Л. РОДРІГЕСА САПАТЕРО і президента ЄС Ван РОМПЕЯ, що приймали удвох естафетну паличку головування в ЄС від Швеції, яка виконувала цю місію останні півроку.

За кілька годин до церемонії Л. РОДРІГЕС САПАТЕРО, Ван РОМПЕЙ і Ж.БАРРОЗУ обговорили підготовку надзвичайної зустрічі у верхах з питань економіки і зайнятості, яку заплановано провести 11 лютого в Брюсселі.

Свій дипломатичний сезон у новому році Україна відкриє візитом міністра закордонних справ України Петра ПОРОШЕНКА до Королівства Іспанії 10-11 січня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, глава українського дипломатичного відомства стане одним з перших високопосадовців, який відвідає Мадрид після того, як Іспанія офіційно приступила до головування в Європейському Союзі.

В центрі уваги переговорів з міністром закордонних справ Іспанії та іншими урядовцями будуть пріоритети взаємодії під час головування Іспанії в ЄС, у тому числі щодо укладення Угоди про асоціацію Україна-ЄС, узгодження графіка політичного діалогу на першу половину поточного року, шляхи лібералізації візового режиму між Україною та ЄС.

Важливим пріоритетом зустрічей стане обговорення шляхів покращання соціального становища української громади, яка проживає в Іспанії, а також надання додаткового імпульсу торговельно-економічній та інвестиційній співпраці двох країн.

За підсумками переговорів планується підписання окремих двосторонніх документів.

Очікується, що в рамках візиту міністр зустрінеться з керівництвом та членами Іспанської конфедерації підприємницьких організацій, що об’єднує провідних представників іспанського бізнесу. Передбачається також зустріч з численною українською діаспорою, яку П.ПОРОШЕНКО урочисто привітає з новорічними та різдвяними святами.

(УНІАН)