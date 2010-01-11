В авіакатастрофі загинули три предстаники родини САБА
09:20, 11 січня 2010Різне
0
Однієї з найзаможніших в Мексиці
Три представники однієї з найзаможніших родин Мексики загинули при падінні вертольота неподалік від Мехіко у ніч на неділю, повідомляє «Газета.ру».
За інформацією телеканалу Milenio, причинами авіакатастрофи визнано погані погодні умови і холодну погоду. За даними телеканалу, загиблі входили до складу родини САБА, яка контролює у Мексиці від телекомунікаційних компаній до виробництва лікарських препаратів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter