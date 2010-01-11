У 4-х областях України знеструмлено 244 населених пункти
10:06, 11 січня 2010Різне
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Сьогодні вночі внаслідок дощу та мокрого снігу, поривів вітру і через спрацювання автоматичних систем захисту ліній електропередач у чотирьох областях України були знеструмлені 244 населених пункти.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Житомирській області знеструмлено 92 населених пункти, у Волинській – 75, у Чернігівській – 53, у Рівненській – 24.
На місцях працюють бригади обленерго.
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