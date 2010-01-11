Тимошенко оскаржить результати виборів

Кандидат в Президенти України, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що оскаржуватиме результати виборів у разі наявності доказів фальсифікації.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в ефірі «5-го каналу» в неділю.

«Якщо будуть виявлені фальсифікації, якщо ми не зможемо утримати частину продажного ЦВК, якщо ми не зможемо захистити чесні результати і доведемо, що були фальсифікації – ми будемо в суді. І будемо захищати країну від другого нашестя, вибачте, всієї цієї, олігархічної саранчі. Можна з`їсти все, але країну нам треба захистити і зберегти. От в чому справа», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенти підкреслила, що продовжуватиме свою боротьбу доти, доки на виборах в Україні не буде порушуватися питання про фальсифікацію результатів голосування, про висування в кандидати в Президенти представників олігархії, про заангажованість засобів масової інформації, щоб можна було без сорому «дивитися в очі світу».

«Я не залишу цю боротьбу, поки ми не зможемо побудувати європейські порядки, правила, Європу в Україні», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, легітимність результатів виборів все ж таки мусить бути підтверджена певним вибором людей. «Я вірю в те, що на цей раз буде перемога тих сил, які хочуть бачити Україну саме європейською, стабільною, заможною, там де влада – слуга, а не господар, де не має олігархії. Кожна людина хоче бачити таку країну, тому і вибір буде переконливий і чіткий на користь саме такої України», - додала вона.

Кандидат в Президенти також прогнозує, що на наступний день після оголошення результатів в країні не буде протистояння. «Не думаю, що у нас будуть якісь великі баталії і якісь великі протистояння. У мене зараз є відчуття і складається впевнене враження, що перемога саме такої України, яку ми хочемо бачити – вона буде. І буде достойною без будь-якої метушні та суєти", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.