Фракція БЮТ вимагатиме позачергового скликання ВР

Кандидат в Президенти України, прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що фракція БЮТ вимагатиме позачергового скликання засідання Верховної Ради для розгляду питання про голосування вдома.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у ефірі «5-го каналу».

«Скоріше за все, ми наступного тижня будемо скликати Верховну Раду для невідкладного розгляду цього питання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кандидат в Президенти вважає, що рішення Центральної виборчої комісії про можливість голосувати вдома на підставі особистої заяви без документального підтвердження про стан здоров`я створює великий ризик для фальсифікації результатів виборів.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає, що відмова Київського апеляційного адміністративного суду розглянути відповідну позовну заявою є свідченням «продажності суддів».

«Я звернулася до суду і, як і всі громадяни України, стикнулася з продажністю українських суддів, які не мають права називатися суддями», - зазначила вона.

Кандидат в Президенти також повідомила, що через вірогідність фальсифікацій результатів виборів звернулася до ОБСЄ, а також до чинного Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, всі мають об`єднати зусилля, щоб не допустити фальсифікацій на виборах Президента.