Турчинов погрожує “справжнім Майданом”

Голова виборчого штабу кандидата на пост Президента Юлії ТИМОШЕНКО Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що в разі масових фальсифікацій громадяни вийдуть на “справжній Майдан”, і не радить політичним опонентам гратися цими поняттями.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив в ефірі Тві, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

«Коли результати (виборів) будуть об’єктивні, ми будемо приймати будь-який результат, тому що це волевиявлення наших громадян. Інше питання, коли знову спробують фальшувати вибори, спробують робити масові фальсифікації і, на жаль, останні рішення регіоналів у ЦВК можуть це засвідчити, тоді я думаю, що це вже наше питання організаційне, тоді люди знову захистять свій вибір, і я би дуже радив представникам Партії регіонів не балуватися у ці справи», - заявив О.ТУРЧИНОВ.

«Готує акції (протесту) заздалегідь той, хто готується програвати», - сказав він, коментуючи наміри Партії регіонів організувати антимайдан у Києві.

«Маючи реальні соціологічні дослідження, прогнози, «регіони» розуміють, що перемога для них – дуже примарна, саме тому вони готуються блокувати Верховну Раду, ЦВК, подали заявку на пікетування Верховного суду, Вищого адмінсуду, тобто вони готують спробу силовим шляхом змінювати волевиявлення», - не виключає перший віце-прем’єр-міністр уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

О.ТУРЧИНОВ підкреслив, що справжній майдан можливий лише тоді, коли порушуються конституційні права громадян. «Штучні майдани неможливі, це буде нещиро і не результативно», - додав він.

Торкаючись питання його відносин з Ю.ТИМОШЕНКО, О.ТУРЧИНОВ визнав, що у них виникають конфлікти, але вони «локальні», при цьому головне, що у обох політиків збігаються підходи щодо розвитку країни. «Так, ми можемо критикувати один одного, Юлія Володимирівна дуже жорстко мене критикує як керівника штабу, я недопрацьовую з багатьох питань, це об’єктивно», - зізнався О.ТУРЧИНОВ. Однак він не конкретизував, що мається на увазі.

«Але ж і я можу критикувати, з чимось не погоджуватися. Може, вона (Ю.ТИМОШЕНКО) занадто емоційна», - зазначив О.ТУРЧИНОВ.