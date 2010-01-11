Завтра в Україну повернуться сніг та мороз.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні 12 січня буде хмарна погода. У західних та північних областях очікується сніг (на півночі - невеликий); температура вночі та вдень - 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя та в Карпатах - 7-9° морозу. На решті території - дощ та мокрий сніг; температура впродовж доби - від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях вдень - до 6° тепла. У Криму дощ, в горах з мокрим снігом; температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 5-10°. На дорогах країни, крім півдня та сходу, ожеледиця. Вітер східний (у західних областях північно-західний), 7-12 м/с, у Криму та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби - 1-6° морозу.

У Києві хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби - 1-3° морозу.