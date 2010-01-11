Єврокомісія боротиметься із контрабандою цигарок зі Сходу

Єврокомісія планує виділити 32,8 млн. євро на боротьбу з контрабандою цигарок на східному кордоні Європейського Союзу.

Як пише польська газета Rzeczpospolita, продаж нелегальних цигарок, які найчастіше потрапляють на територію ЄС з Польщі через Україну і Білорусь, щороку завдають збитків на суму близько 7 млрд. євро. За даними видання, це 10% усього легального ринку 27 держав Євросоюзу.

Кошти будуть у першу чергу виділені на облаштування східного кордону Євросоюзу, який де-факто є кордоном Польщі з Україною та Білоруссю.

Зокрема, кошти будуть витрачені на спеціальні великі рентген-апарати, які дозволять „просвітлювати” вагони і вантажівки, а також на збільшення чисельності митних служб і додаткову техніку.

Газета зазначає, що прибутки від контрабанди цигарок в ЄС можна порівняти із прибутковістю наркобізнесу. „Якщо на українському ринку пачка цигарок коштує менш ніж півєвро, то доставка на польський бік кордону піднімає її вартість навіть у чотири рази. У Німеччині вона вже коштує близько 5 євро, а у Великій Британії чи Норвегії – 8-9 євро”, - відзначає видання.

За даними газети, у 2009 році польські правоохоронці та прикордонні служби конфіскували 750 млн. нелегальних цигарок, що майже на 100 мільйонів більше, ніж у 2008 році.