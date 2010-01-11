ФДМУ виставив на продаж "Національні авіалінії України"

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 100% пакету акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" (НАУ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Початкова вартість пакету акцій становить 19 млн. 15 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається погашення простроченої заборгованості ВАТ перед бюджетом у розмірі 6 млн. 646 тис. грн. протягом 1 року з моменту переходу права власності на пакет акцій, недопущення появи нової простроченої заборгованості, зменшення дебіторської заборгованості, забезпечення беззбиткової діяльності підприємства.

Конкурс з продажу акцій ВАТ «Авіакомпанія "Національні авіалінії України" відбудеться через 50 днів з дня його оголошення (30 грудня).

Довідка УНІАН. Авіакомпанію «Національні авіалінії України» засновано в 1998 році на базі Київського авіапідприємства ДАК "Авіалінії України". Основними напрямами діяльності авіакомпанії є надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів на внутрішніх і міжнародних маршрутах, а також аерофотозйомки. З 2001 року авіакомпанія польотів не виконує. Кредиторська заборгованість авіакомпанії не дає можливості виділити кошти на відновлення парку літаків і відновити польоти.

З 1999 р. було зроблено кілька спроб виставити на торги контрольний пакет акцій авіакомпанії, але не знайшлося жодного покупця. 13 березня 2008 р. ФДМУ оголосив черговий конкурс з продажу 100% акцій авіаліній. У травні 2008 р. конкурс знову було визнано таким, що не відбувся.

100% акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" належать Фонду держмайна України.

За 9 місяців 2009 р. дебіторська заборгованість НАУ становила 2 млн. 365 тис. грн., кредиторська заборгованість - 20 млн. 794 тис. грн., вартість активів - 7 млн. 710 тис. грн. На балансі компанії перебувають 2 будівлі, зокрема житловий будинок по вул. Городецького, 15, у Києві.