Фонд держмайна повторно продає Макошинський «Сільгоспмаш»

17:53, 11 січня 2010
Різне
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Початкова ціна 551 тис. 665 грн.

Фонд державного майна України повторно оголосив конкурс з продажу державного пакета у розмірі 95% статутного фонду ВАТ "Макошинський завод «Сільгоспмаш».

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації".

Згідно з повідомленням, початкова ціна пакета становить 551 тис. 665 грн.

Відповідно до обнародуваної у "Відомостях приватизації" інформації, кредиторська заборгованість «Сільгоспмашу» за 9 місяців 2009 року становила 24,4 тис. грн., дебіторська – 14,1 тис. грн., збиток – 1,2 тис. грн, вартість активів – 637,4 тис. грн.

Конкурс з продажу контрольного пакета Макошинського заводу «Сільгоспмаш» буде проведено через 75 днів після його оголошення в "Відомостях приватизації" (30 грудня 2009 року).

Довідка УНІАН. ВАТ "Макошинський завод «Сільгоспмаш» займає монопольне становище на ринку виробництва тих протравлювачів насіння для передпосівного протравлення зернових культур. 

 

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