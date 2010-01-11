ЦВК відмовила у реєстрації спостерігачам від Грузії

Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації офіційним міжнародним спостерігачам від Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне питання розглядалося на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Зокрема, член ЦВК Юлія ШВЕЦЬ запропонувала після перерви у засіданні розглянути питання реєстрації 2011 міжнародних спостерігачів за зверненням Посольства Грузії в Україні.

У свою чергу, член ЦВК Тамара АСТАХОВА запропонувала комісії прийняти постанову про реєстрацію спостерігачів від Грузії у кількості 378 осіб, мотивуючи це тим, що лише така кількість звернень зі списку запропонованих на реєстрацію спостерігачів була перевірена на наявність необхідних для реєстрації документів.

За реєстрацію 2011 спостерігачів від Грузії проголосували лише 7 членів ЦВК при мінімальній кількості для прийняття рішення - 8.

При цьому сьогодні спливає термін, згідно з календарним планом підготовки та проведення виборів Президента України, коли ЦВК може зареєструвати міжнародних спостерігачів.

Проте голова ЦВК Володимир ШАПОВАЛ зауважив, що комісія зможе повернутися до розгляду питання реєстрації спостерігачів від Грузії у разі, якщо відбудеться другий тур виборів Президента України.

Як сказав журналістам заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА, на виборах Президента України не буде жодного спостерігача від Грузії. Також він не виключив, що це рішення може бути оскаржене у суді.

Загалом на сьогодні ЦВК зареєструвала 3149 офіційних міжнародних спостерігачів на виборах Президента України.