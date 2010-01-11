Курс НБУ на 12.01.10

Офіційний курс НБУ на 12.01.10100 USD – 799.0500 (11 січня – 798.5000) 100 EUR – 1160.8598 (11 січня – 1145.8475) 10 RUR – 2.7152 (11 січня – 2.6453) Облікові курси банківських металів на 12.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-92529.99 (11 січня-89831.25) 961 XAG 10 Срібло-1505.41 (11 січня-1428.52) 962XPT10Платина-126409.71(11 січня-123607.80) 964 XPD 10 Паладій-34319.20 (11 січня-33856.40)

Офіційний курс НБУ на 12.01.10 100 USD – 799.0500 (11 січня – 798.5000) 100 EUR – 1160.8598 (11 січня – 1145.8475) 10 RUR – 2.7152 (11 січня – 2.6453) Облікові курси банківських металів на 12.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-92529.99 (11 січня-89831.25) 961 XAG 10 Срібло-1505.41 (11 січня-1428.52) 962XPT10Платина-126409.71(11 січня-123607.80) 964 XPD 10 Паладій-34319.20 (11 січня-33856.40)

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