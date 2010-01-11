Головне на 11 січня

Новини ПЕК

На енергетичному саміті в Грузії 14 січня 2010 року буде презентовано останнє техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) створення Євро-Азіатського нафтотранспортного коридору на базі трубопроводу Одеса – Броди – Плоцьк.

Про це кореспонденту УНІАН в Польщі повідомив директор компанії «Сарматія» Сергій СКРИПКА.

Він зазначив, що останнє ТЕО, підготовка якого була завершена в травні 2009 року, буде вперше презентовано президентам та іншим високопосадовцям держав – учасниць проекту.

За даними С.СКРИПКИ, в роботі саміту планують взяти участь представники Європейської комісії і Казахстану, яких намагаються залучити до участі в проекті.

Директор «Сарматії» відзначив, що за підсумками саміту прогнозується підписання двох декларацій: загальної підсумкової та окремої щодо проекту ЄАНТК.

С.СКРИПКА сказав, що, крім проекту постачання каспійської нафти за маршрутом Одеса – Броди – Плоцьк, учасники планують обговорити проект «Набукко».

З 1 січня ціна російського газу, що поставляється до Молдови, зросла на 34 долари з діючої в четвертому кварталі ціни 199 доларів за 1 тисяча кубометрів - до 233 доларів за 1 тис. куб. м. Про це повідомляє РІА “Новости”.

Із 2008 року ціни на природний газ, що поставляється Росією Молдові, переглядаються кожного кварталу, згідно з угодою, укладеною в січні 2007 року "Газпромом" і Кабінетом міністрів Молдови. Термін дії договору - п`ять років.

Ціна газу в першому кварталі 2009 року становила 339,25 долара за 1 тисяча кубометрів, в другому - 255,71 долара, в третьому - 186,85 долара, повідомили в прес-службі підприємства "Молдова-газ".

У вересні минулого року молдавське Агентство з регулювання в енергетиці зменшило середній тариф на газ для побутових споживачів на 10,1% - до 3,166 тисяч молдавських леїв (256 доларів).

Молдова (без урахування Придністров`я) в 2010 році планує імпортувати близько 1,2 мільярдів кубометрів газу, що приблизно на 100 мільйонів більше, ніж у 2009 році.

На думку експертів, подорожчання природного газу призведе до збільшення тарифів на енергоносії, і уряд вже розглядає заходи щодо пом`якшення економічних наслідків підвищення цін для соціально уразливих верств населення.

За оперативними даними, в 2009 році НАЕК «Енергоатом» скоротила виробництво електроенергії на 7,72%, або на 6,962 млрд. кВт/год, порівняно з 2008 роком – до 83,155 млрд. кВт/год.

Про це УНІАН повідомили в НАЕК «Енергоатом».

Згідно з повідомленням, порівняно з груднем 2008 року у грудні 2009 року компанія скоротила виробництво електроенергії на 1,3%, або на 103,9 млн. кВт/год, – до 7,712 млрд. кВт/год.

Минулого року Рівненська АЕС (РАЕС) скоротила виробництво електроенергії на 28,7% – до 12,214 млрд. кВт/год; Запорізька АЕС (ЗАЕС) – на 0,2%, до 41,271 млрд. кВт/год; Південно-Українська АЕС (ПУАЕС), з урахуванням Олександровської ГЕС і Ташлицької ГАЕС, – на 13,5%, до 16,888 млрд. кВт/год.

Водночас Хмельницька АЕС (ХАЕС) за цей період збільшила виробництво електроенергії на 5,9% – до 12,780 млрд. кВт/год.

На генпотужностях відособленого підрозділу «Донузлавська ВЕС», що перейшла в управління компанії минулого року, вироблено 1,1 млн. кВт/год електроенергії.

За оперативними даними, в 2009 році «Енергоатом» відпустив ДП «Енергоринок» 78,010 млрд. кВт/год електроенергії, що на 7,8%, або на 6,621 млрд. кВт/год, менше, ніж за 2008 рік.

Частка генпотужностей компанії у вітчизняному виробництві електроенергії минулого року становила 47,9% загального обсягу виробництва, к грудні – 43,1%.

Коефіцієнт використовування встановленої потужності (КВВП) АЕС у січні-грудні 2009 року становив 68,4% проти 73,9% у 2008 році. При цьому за підсумками січня-грудня 2009 р. найбільший КВВП було зафіксовано на ЗАЕС – 78,5%, найменший – на РАЕС – 49,2%.

За звітний період на українських АЕС при класифікації подій за шкалою INES – аварій і інцидентів не відбулося. 20 порушень у 2009 році оцінено за шкалою INES на рівні «0» і «поза шкалою». Одне порушення (незакриття головного запобіжного клапана ІПУ КД YP21S01 під час планової перевірки роботоздатності реальним підвищенням тиску в першому контурі перед пуском енергоблоку № 3 після ППР через підклинювання у сідлі золотника імпульсного клапана YP21S04, що сталося 22 вересня) знаходиться на дорозслідуванні, і його рівень за шкалою INES не визначено.

Недовиробництво електроенергії через порушення в роботі АЕС, за попередніми даними, становило 559,006 млн. кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, НАЕК «Енергоатом» планує, що в 2010 році корисна відпущена електроенергія генпотужностями компанії становитиме 81,583 млрд. кВт/год, обсяг виробництва - близько 87 млрд. кВт/год.

У 2008 році «Енергоатом» скоротив виробництво електроенергії на 2,82%, або на 2,622 млрд. кВт/год, порівняно з 2007 роком – до 90,111 млрд. кВт/год.

Транспорт

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 100% пакету акцій ВАТ "Авіакомпанія "Національні авіалінії України" (НАУ).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Початкова вартість пакету акцій становить 19 млн. 15 тис. грн.

Фіксованими умовами конкурсу передбачається погашення простроченої заборгованості ВАТ перед бюджетом у розмірі 6 млн. 646 тис. грн. протягом 1 року з моменту переходу права власності на пакет акцій, недопущення появи нової простроченої заборгованості, зменшення дебіторської заборгованості, забезпечення беззбиткової діяльності підприємства.

Конкурс із продажу акцій ВАТ «Авіакомпанія "Національні авіалінії України" відбудеться через 50 днів з дня його оголошення (30 грудня).

Завтра в Україну повернуться сніг та мороз.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні 12 січня буде хмарна погода. У західних та північних областях очікується сніг (на півночі - невеликий); температура вночі та вдень - 1-6° морозу, на півночі Лівобережжя та в Карпатах - 7-9° морозу. На решті території - дощ та мокрий сніг; температура впродовж доби - від 3° морозу до 2° тепла, у південних областях вдень - до 6° тепла. У Криму дощ, в горах з мокрим снігом; температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 5-10°. На дорогах країни, крім півдня та сходу, ожеледиця. Вітер східний (у західних областях північно-західний), 7-12 м/с, у Криму та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби - 1-6° морозу.

У Києві хмарна погода. Невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби - 1-3° морозу.

Фінанси

Міністерство фінансів України завтра проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це говориться в повідомленні Мінфіну, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, до розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 14 липня 2010 року, 13 жовтня 2010 року і 23 листопада 2011 року. Номінал облігацій – 1 тис. грн.

Національний банк України 13 січня проведе спеціальний аукціон з продажу доларів США, 15 січня – з продажу швейцарських франків.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, мінімальна сума заявки – 10 тис. дол. для аукціону 13 січня і 10 тис. швейцарських франків – для аукціону 15 січня. При цьому невикористану за призначенням валюту у сумі понад 1 тис. дол. і 1 тис. швейцарських франків комерційний банк зобов`язаний продати Нацбанку. Залишок валюти у сумі до 1 тис. дол. і 1 тис. швейцарських франків може бути використано банком на інші цілі.

Банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

При цьому щодо проведення аукціону 15 січня зазначається, що «у разі внесення змін до кредитного договору щодо передачі боргу за кредитом від первинного боржника фізичної особи-резидента іншій фізичній особі-резиденту (новий боржник), банк має право задовольнити потреби клієнта – нового боржника у придбанні іноземної валюти для забезпечення виконання платежів за кредитним договором за умови відповідності цього договору вимогам, встановленим для участі в аукціоні».

Нацбанк відзначає, що банки, які мають намір взяти участь у спецаукціонах 13 і 15 січня, мають залучати від клієнтів грошове забезпечення у національній валюті до проведення валютного аукціону. «Придбання іноземної валюти за рахунок власних коштів банків не допускається», – відзначає НБУ.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 8,0150/8,0430 грн./дол., до 12:00 ціни впали до 8,0035/8,0180 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні виросли – 8,0235/8,0385 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2726/0,2735 грн./рубль, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2720/0,2727 грн./рубль. До закриття ціни склали 0,2624/0,2629 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль впав і склав 29,3975 рубля за долар (-0,8175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4405/1,4545 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,6415/11,6850 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,6170/11,6415 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 11,6550/11,6830 грн./євро.

(УНІАН)