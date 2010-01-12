Яценюк балотується на пост Президента
Щоб розпочати процес модернізації України
Лідер політичної партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК балотується на пост Президента України для того, щоб розпочати процес модернізації України.
Про це він сказав під час прямої лінії з читачами газети «Комсомольская правда в Украине», повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА.
Він наголосив, що Президент “повинен очолити процес змін в Україні”. За словами А.ЯЦЕНЮКА, “реалізація державного процесу будівництва має здійснюватися виключно з посади Президента”. “І я йду в президенти саме для того, щоб розпочати процес модернізації України в цілому”, - сказав він.
При цьому А.ЯЦЕНЮК додав, що, “звичайно, щоб це сталося, потрібен і прем`єр, у якого все в порядку і з професійними якостями, і з головою, а також потрібен весь склад Кабінету міністрів”. “Але це вже “друга серія”, - зазначив кандидат у президенти.
За словами А.ЯЦЕНЮКА, “якщо в країні зміниться Президент, якщо в країні зміниться політика офісу №1, отоді країну можна міняти”. При цьому він додав: “А якщо прийде ЯЦЕНЮК на посаду прем`єр-міністра, навіть зі своєю фракцією, навіть зі своєю коаліцією та своєю програмою, він наткнеться на одне - на старе і минуле, що сидітиме на посту Президента України”. За його словами, у такій ситуації “це - безглузде завдання”, і тоді знову “буде боротьба”.
“Тому я хочу очолити процес змін у країні. І очолити цей процес можна тільки з однієї посади – з посади Президента країни”, - наголосив А.ЯЦЕНЮК.
На запитання, хто в Україні може стати прем`єр-міністром, Арсеній ЯЦЕНЮК відповів: «Пройдуть дострокові парламентські вибори, буде нова коаліція, і саме коаліція вноситиме Президентові кандидатуру прем`єр-міністра”. “У країні є три людини, які можуть бути прем`єрами. Будуть вибори – одразу й побачите”, - сказав він.