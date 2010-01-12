«Київенерго» відкрила пряму телефонну лінію для скарг

АК «Київенерго» відкрила пряму телефонну лінію служби безпеки, по якій споживачі можуть повідомити про неякісне виконання службових обов`язків працівниками компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з повідомленням, лінія за номером 201-58-65 почала працювати з 11 січня ц.р.

Служба безпеки використовує два види фіксації дзвінків на пряму лінію: технічний (звукозапис) і документальний (запис у спеціальному журналі з позначкою про вжиті заходи). У робочий час дзвінки приймає черговий співробітник служби безпеки, в неробочий – дзвінки фіксуються в автоматичному режимі.

Кожен, хто зателефонує на пряму лінію служби безпеки, матиме можливість ознайомитися з результатами перевірки його повідомлення у випадку, якщо залишить свої контакти для зворотного зв`язку. Планується, що служба безпеки «Київенерго» щомісячно звітуватиме про дзвінки споживачів перед головою правління енергокомпанії і надаватиме усім зацікавленим сторонам довідки про результати перевірки таких дзвінків.

«Споживачі дістали можливість поінформувати керівництво про випадки неякісного виконання службових обов`язків працівниками «Київенерго». Енергокомпанія, зі свого боку, одержала додатковий інструмент зворотного зв`язку, що особливо важливо для об`єктивного з`ясування скарг і формування прозорих відносин між «Київенерго» і мільйонами споживачів», – цитує прес-служба директора служби безпеки АК «Київенерго» Олександра РОДІНА.

«Київенерго» зазначає також, що в компанії продовжує працювати телефонна інформаційно-довідкова служба 1588, яка здійснює прийом інформації і надає роз`яснення споживачам щодо всіх аспектів роботи компанії. З питань обслуговування, ліквідації пошкоджень й інших проблем споживачам слід звертатися за телефоном 1588 або 201-58-79.