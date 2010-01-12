АМК законно оштрафував «ЛУК-Авіа Ойл»

Вищий господарський суд України підтвердив законність рішення Антимонопольного комітету України щодо накладення штрафу в розмірі 20 млн. грн. на ТОВ «ЛУК-Авіа Ойл» за зловживання монопольним становищем на ринку авіапального.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі АМК.

У повідомленні наголошується, що зокрема, 10 грудня 2009 року Вищий господарський суд ухвалив рішення відмовити в задоволенні касаційної скарги ТОВ «ЛУК-Авіа Ойл» і залишив у силі рішення Господарського суду міста Києва й Київського апеляційного господарського суду, які визнали правомірним накладення комітетом штрафу на підприємство.

Нагадаємо, в квітні 2009 року АМК оштрафував ЗАТ СП «Кребо», ТОВ «ЛУК-Авіа Ойл», ЗАТ «Укртатнафта» і ДП «МА «Бориспіль» загалом на 265 млн. грн. за зловживання монопольним становищем. Порушення полягало в застосуванні підприємствами завищених цін на авіапальне й у стягненні аеропортом необгрунтованої плати за спеціалізовані послуги при забезпеченні літаків пальним. Своїм рішенням комітет зобов`язав підприємства привести ціни до економічно обгрунтованого рівня.

20 жовтня 2009 року Київський апеляційний господарський суд ухвалив залишити без задоволення апеляційні скарги ЗАТ СП «Кребо», ТОВ «ЛУК-Авіа Ойл» і ДП «МА «Бориспіль», а рішення Господарського суду міста Києва - без змін.

Нагадаємо, 7 серпня 2009 року Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову ЗАТ СП «Кребо», ТОВ «ЛУК-Авіа Ойл» і ДП «МА «Бориспіль» про визнання недійсним рішення АМК.