Ющенко не вигравав суд у Тимошенко

Президент та кандидат на пост Президента України Віктор ЮЩЕНКО не вигравав суд у кандидата на пост Президента та прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це заявив довірена особа кандидата у президенти Ю.ТИМОШЕНКО Андрій ПОРТНОВ, коментуючи заяву заступника глави Секретаріату Президента Марини СТАВНІЙЧУК про те, що Вищий адмінсуд відмінив рішення про задоволення позову Ю.ТИМОШЕНКО до В.ЮЩЕНКА щодо поширення ним неправдивої інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, А.ПОРТНОВ повідомив, що вчора Вищий адміністративний суд частково змінив рішення Апеляційного адміністративного суду, але В.ЮЩЕНКО “нестиме відповідальність вже у рамках цивільного, а потім і кримінального провадження”.

“У своєму рішенні суд вказав, що Віктор ЮЩЕНКО за свої звинувачення має відповідати не як кандидат у президенти, а як Президент України, і ця справа має бути розглянута в рамках цивільного провадження”, - сказав А.ПОРТНОВ, наголосивши, що В.ЮЩЕНКО обов’язково відповідатиме за свої наклепницькі звинувачення.

Як повідомляв УНІАН, 11 січня М.СТАВНІЙЧУК повідомила, що Вищий адміністративний суд України переглянув в апеляційному порядку рішення Київського апеляційного адміністративного суду від 6 січня 2010 року, яким було задоволено позов Ю.ТИМОШЕНКО до В.ЮЩЕНКА про визнання недостовірною інформації щодо володіння Ю.ТИМОШЕНКО найбільшою офшорною компанією на Кіпрі.

За словами М.СТАВНІЙЧУК, постановою Вищого адміністративного суду України рішення Київського апеляційного адміністративного суду скасовано, у задоволенні позову Ю.ТИМОШЕНКО до В.ЮЩЕНКА відмовлено повністю.

Нагадаємо, 3 січня ц. р. під час зустрічі з жителями міста Моршин Львівської області В.ЮЩЕНКО заявив, що Ю.ТИМОШЕНКО нібито “володіє найбільшою офшорною компанією на Кіпрі – але не має навіть “Запорожця”.

6 січня А.ПОРТНОВ повідомив, що Київський апеляційний адмінсуд визнав дії Президента України, кандидата на пост глави держави В.ЮЩЕНКА “протиправними” і в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Ю.ТИМОШЕНКО до В.ЮЩЕНКА.

«Суд розглянув наклепницькі відомості В.ЮЩЕНКА щодо начебто володіння Ю.ТИМОШЕНКО офшорною компанією та повністю спростував зазначені відомості», - заявив А.ПОРТНОВ.