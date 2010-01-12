В РФ проголосувати на виборах можна у Посольстві України

На території Росії взяти участь в голосуванні за обрання Президента України можна у Посольстві України у Москві або в чотирьох консульствах.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Москві повідомив прес-секретар Посольства України в РФ Олег ВОЛОШИН.

«Вибори Президента України на території РФ в цьому році проходитимуть на п‘яти дільницях, що створені на базі Посольства України в Москві, а також чотирьох Генеральних консульств – у Санкт-Петербурзі, Тюмені, Ростові-на-Дону та Владивостоці», - сказав О.ВОЛОШИН.

За його словами, на виборчій дільниці №78 (м. Москва), що охоплює 38 суб‘єктів РФ, на консульському обліку стоять близько 32 тисячі громадян України. По всій Росії в цілому зареєстровано близько 58 тис. українських громадян, додав він.

О.ВОЛОШИН зауважив, що досвід попередніх парламентських та президентських компаній з 2004 року показує, що найбільша явка була під час переголосування на виборах Президента України 26 грудня 2004 року - вона склала 22% від усіх внесених до списків виборців громадян.

«На виборах парламентських 2006 і 2007 років проголосували менше 5% людей. Це пов‘язано з тим, що округ у Москві охоплює найвіддаленіші регіони, наприклад Іркутську область чи Красноярський край. Не всі мають можливість та бажання дістатись до виборчої дільниці», - зауважив О.ВОЛОШИН.

Крім того, за його словами, через те, що, відповідно до законодавства, громадяни України не зобов‘язані ставати на консульський облік чи з нього зніматись, є підстави вважати, що не всі особи, які стоять на консульському обліку, перебувають в Росії та голосуватимуть тут - багато хто переїхали до третіх країн, повернулися на батьківщину чи просто змінили місце проживання.

Водночас, О.ВОЛОШИН наголосив, що, незважаючи на це, зроблено все, щоб всі громадяни України знали про вибори. «Поширена інформація в російських ЗМІ, а також дільнична виборча комісія за сприяння посольства підготувала та розіслала більше 32 тис. запрошень для всіх людей, що стоять на консульському обліку», - сказав він.

Прес-секретар Посольства України в РФ зауважив, що у відповідності з рішенням Конституційного Суду України та відповідним роз‘ясненням ЦВК, проголосувати матимуть право також українці, які в силу певних причин опинились на території даної дільниці і можуть надати документи, які підтверджують їхнє законне перебування в РФ та мають посвідчення особи.

“Такими документами можуть бути: міграційна карта, де проставлена дата про перетин кордону, чи дозвіл на роботу або підтвердження про навчання в російських вузах, - розповів О.ВОЛОШИН. - На сьогоднішній день фіксується декілька десятків дзвінків щодня і це підтверджується інформацією від російських органів ФМС, МЗС та уряду Москви”. За словами прес-секретаря посольства, лише в Москві дозвіл на роботу офіційно мають більш як 100 тис. українців. “Ми не впевнені, що всі вони візьмуть участь у виборах, але це автоматично збільшує кількість виборців. І це, не включаючи тих громадян України, які перебувають в Росії з приватними цілями», - сказав О.ВОЛОШИН. При цьому він нагадав, що у 2008 році Росію відвідали близько 6 млн. українців.

Речник посольства зауважив, що громадяни, які прибули до Москви з приватною метою, для того, щоб проголосувати, мають звернутися з письмовою заявою до виборчої дільниці до 19.00 17 січня і надати відповідні підтверджуючі документи. Далі виборча комісія шляхом голосування приймає рішення окремо щодо кожного громадянина про те, чи включати його додатково до списку виборців. Відповідальність і право щодо включення/невключення прізвища громадянина до списку виборців є виключно прерогативою виборчої комісії, додав О.ВОЛОШИН.