Міжнародні спостерігачі не задоволені фінансуванням виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав спостерігач від ОБСЄ у Полтавській області Хайнц Рудольф фон РОР під час сьогоднішньої зустрічі із заступником голови Полтавської ОДА, керівником робочої групи, яка займається сприянням діяльності міжнародних спостерігачів, Андрієм БАРАНОВИМ.

«У нас склалося враження, що для людей, залучених у виборчий процес, вибори - це важливе завдання. Все робиться швидкими темпами. У цілому, підготовка проходить нормально. Єдиною критичною проблемою вважаємо питання фінансів, відсутність коштів на зарплати і транспортні послуги», - сказав Х. фон РОР, зазначивши, що він уражений, як українці можуть знаходити вихід із будь-якої ситуації.

Про проблеми з фінансуванням виборів А.БАРАНОВ сказав: «В усьому світі не вистачає коштів. Думаю, найважливіше зараз те, як працюють люди, а з фінансами ми розберемося».

Думку про те, що на даний момент виборчий процес проходить спокійно і відповідно до чинного українського законодавства висловив і спостерігач місії ENEMO (Європейської мережі організацій спостереження за виборами) Драгош ДЖАМАН.

Щоб полегшити роботу міжнародних спостерігачів, Полтавська ОДА підготувала для них спеціальну пам`ятку. До неї увійшла інформація про склад робочої групи із сприяння діяльності міжнародних спостерігачів, координати усіх територіальних округів і комісій, адміністративних установ, лікарень, залізничних вокзалів, готелів, пунктів зв`язку.