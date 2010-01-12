Не можна розглядати дії РФ лише у світлі радянських і імперських гріхів

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що не можна розглядати поточні дії Росії лише у світлі радянських та російських імперських гріхів.

Як повідомляє офіційний сайт прем’єра, про це йдеться у її статті "Як співпрацювати з Росією", опублікованій у щотижневому американському журналі "Newsweek".

"Попри те, що розкол Європи внаслідок Холодної війни глибоко відбився на наших душах, ми у Центральній та Східній Європі повинні бути вище наших спогадів. Адже історія – це не доля. Ми приречені мати за сусіда Росію. Тому побудова взаємовигідних відносин між нашими країнами – це наше спільне завдання з людьми, які правлять в Кремлі. І ми повинні зайнятись цим саме тоді, коли після років переоцінки цінностей Росія відновила впевненість у собі, яку деякі з наших сусідів вважають агресивністю. Але було б помилкою автоматично розглядати поточні дії Росії лише у світлі радянських та російських імперських гріхів", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, деякі народи Центральної та Східної Європи є настільки чутливими, що вони вважають прихованою загрозою своїй важко вибореній свободі навіть спроби реформування та інтеграції структури Європейського Союзу. "Назвемо це Ялтинським синдромом, за назвою конференції, на якій Сталін, Рузвельт та Черчілль розділили континент на сфери впливу", - запропонувала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, коли прем’єр-міністр РФ Володимир ПУТІН у вересні 2009 року засудив пакт Ріббентропа-Молотова, він продемонстрував, що Росія починає визнавати глибину історичних ран, яких вона завдала своїм сусідам. "Тепер, коли вони нарешті розпочались, ці дискусії щодо історичної відповідальності повинні продовжитись. Тільки тоді, коли вдасться внести ясність в минуле, ми будемо здатні будувати мирне майбутнє", - впевнена український прем’єр.

"Крім того, удар, якого завдала по економіці Росії глобальна фінансова криза, виявив жорсткі межі міжнародних амбіцій країни. Міністр фінансів Росії Олексій КУДРІН нещодавно зазначив, що величезні резерви, накопичені Росією завдяки надвисоким цінам на нафту та газ в останні десятиліття, закінчаться через два роки, якщо внутрішні витрати продовжуватимуться з поточним темпом. Тому лідери Росії повинні усвідомлювати, що їхній країні, так само, як й Україні та іншим країнам Центральної та Східної Європи, потрібен міцний мир – у випадку Росії для того, щоб диверсифікувати свою економіку від її вузького, часто неефективного базування на природних ресурсах", - підкреслила прем’єр.

Керівник українського уряду вважає, що угода про поставки газу, укладена з Росією на початку 2009 року, відкрила двері для процесу між Європейським Союзом та Україною щодо модернізації української транзитної трубопровідної мережі та покращення енергоефективності. "Ми сподіваємось, що Росія візьме участь у цих відкритих та прозорих зусиллях по реконструкції, так само, як ми сподіваємось і на участь Китаю. Така співпраця в енергетичній сфері може стати зразком для інших форм співпраці, які допоможуть розвіяти регіональні підозри та розігнати туман недовіри", – вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, напруження в регіоні Центральної та Східної Європи можна зняти лише завдяки здійсненню спільних проектів. "Лише спільні проекти здатні послабити напруження в нашому регіоні. Пошук спільних інтересів був ознакою не тільки політики мого уряду по відношенню до Росії, але й його позиції стосовно європейських та євроатлантичних відносин загалом", – пише вона.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО визнає, що не має ілюзій стосовно викликів, які чекають на Україну. "Але, принаймні, наша ціль не викликає жодних сумнівів. Я вважаю європеїзацію України та всього регіону синонімом модернізації. Поточна глобальна фінансова та економічна криза дала зрозуміти чітко, як ніколи, що Україна повинна бути ближчою до Європи. Унікальна суміш національних та наднаціональних елементів Європейського Союзу є найкращою формулою для подолання розколу між Росією та країнами Центральної та Східної Європи", - підкреслила вона.

"Об’єднуюча постать Барака ОБАМИ (Президента США) в цьому випадку, безумовно, лише допоможе. Тому попри всі страхи та недовіру, які ми успадкували, послаблення напруження з Росією є в наших спільних інтересах. Альтернатива – дозволити нашому минулому залишатись для нас пасткою", - йдеться у статті.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, з того моменту, як Б.ОБАМА запропонував перезавантажити американсько-російські відносини, в Центральній та Східній Європі почало зростати занепокоєння, що питання безпеки європейського регіону відіграватиме меншу роль в сфері інтересів США. "Рішення Президента ОБАМИ не розгортати систему протиракетної оборони в Польщі та Чеській Республіці, здавалось, лише підтверджувало ці побоювання. Справді, той факт, що про рішення Президента США було оголошено під час відзначення 70-ї річниці вторгнення в Польщу сталінських військ, викликав справжню хвилю сумнівів щодо намірів Вашингтону", – пише Ю.ТИМОШЕНКО.

Однак, на думку українського прем’єра, було б помилкою приписувати історичному збігу дипломатичний підтекст. "Єдина доречна дискусія щодо східноєвропейської безпеки повинна точитися навколо шляхів створення більш конструктивної атмосфери. Тому питання не в тому, чи потрібно послаблювати напруження між США та Росією, а в тому, яким чином це зробити. Чи є це напруження результатом непорозуміння, спогадів або злого умислу? Або чи є воно відображенням глибших причин? Частково пояснення цього пов’язане з психологією нашого регіону. Тут міжнародні відносини не керуються лише раціональністю. Пам’ятаючи про довгі роки окупації, багато людей дуже неоднозначно ставляться до того, що США та Росія вирішують їхню долю", - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.