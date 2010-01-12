Супрун украй здивувала Богословська

Кандидат на пост Президента України, лідер Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН украй здивована прямими закликами Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ голосувати за Арсенія ЯЦЕНЮКА. Про це Л.СУПРУН сказала, коментуючи УНІАН учорашні теледебати між нею і кандидатом на посаду Президента України І.БОГОСЛОВСЬКОЮ на "Першому національному".

За словами Л.СУПРУН, саме практика теледебатів під час виборчої кампанії дає можливість простому виборцеві реально дати оцінку кожному кандидату.

"Під час теледебатів, так званій теледуелі, кандидати показують своє справжнє обличчя. Не лукавитиму, кажучи про те, що я не здогадувалася про реальних замовників виборчої кампанії Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ, про що власне і поставила запитання. Проте я була дуже здивована прямими закликами Інни Германівни голосувати за А.ЯЦЕНЮКА», - каже Л.СУПРУН.

При цьому кандидат зазначила, що взагалі протягом теледебатів складалося враження, що сьогоднішніх політиків, зокрема й І.БОГОСЛОВСЬКУ, «абсолютно не цікавить майбутнє України, у кожного з них є свої господарі, свій сценарій, свій НЗФ (Нікопольский завод феросплавів)».

За інформацією прес-служби Л.СУПРУН, оn-line рейтинг ефіру, розрахований європейським соціологічним центром "PR-consalt group", показав, що під час теледебатів на "Першому національному" Л.СУПРУН випередила І.БОГОСЛОВСЬКУ: на 62% - за інтелектом, на 54% - за знанням державної системи, на 35% - за вмінням керувати емоціями.

«Серед опитаних - 3207 телеглядачів програми, які в SMS-режимі встигли дати відповіді протягом перших 15 хвилин після ефіру. Це не рейтинг симпатій, це рейтинг вражень від того, що і як говорили герої під час ефіру, а найголовніше, як поводилися стосовно один одного і стосовно інших претендентів», - сказав представник центру в Україні Сергій МАШТАЛЕР.