Кабмін підпише угоди зі всіма областями

За перший квартал поточного року уряд повинен підписати угоди про регіональний розвиток зі всіма областями України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Луцьку перед підписанням такої угоди з Волинською обласною радою.

«Я хотіла б, щоб ця програма на базі угод по регіональному розвитку між кожною областю і урядом була підписана до 1 квітня 2010 року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр підкреслила, що фінансування цієї програми повинне бути передбачене в бюджеті 2010 року.

Ю.ТИМОШЕНКО відзначила, що для кожної області будуть визначені пріоритетні напрями розвитку. Водночас, вона підкреслила, що в угодах про регіональний розвиток для кожної області необхідно буде визначити декілька зон пріоритетного розвитку.