Ситуація з «Національними авіалініями України» - невміння вести бізнес

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО вважає, що ситуацією навколо «Національних авіаліній України» держава розписалася у невмінні вести бізнес.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так кандидат у президенти прокоментував повідомлення Фонду держмайна України про конкурс із продажу 100% пакета акцій ВАТ «Авіакомпанія «Національні авіалінії України» (НАУ).

«На прикладі «Національних авіаліній України» ми бачимо, якою неефективною може бути держава як власник. Колись потужна авіакомпанія виставлена на продаж за мізерною ціною – близько трьох мільйонів доларів», - наголосив С.ТІГІПКО.

«Від НАУ залишилися тільки борги і кілька будівель, – заявив політик. – І все сталося саме так тому, що під розмови про національні інтереси приватизація компанії відкладалася до безкінечності, а її активи тим часом розкрадалися.

«Влада повинна зробити висновки з подій навколо «Національних авіаліній України», – стверджує С.ТІГІПКО. – А особи, які довели НАУ до банкрутства, повинні відповісти згідно із законом. В іншому разі розтягування активів, що належать держкомпаніям, триватиме й надалі».