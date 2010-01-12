Підприємства Мінпромполітики надали благодійну допомогу на 5 млн. грн.

Протягом 2009 року підприємства Міністерства промислової політики України в рамках щорічної Всеукраїнської благодійної акції “Милосердя” надали грошову та натуральну допомогу найбільш соціально незахищеним верствам населення на загальну суму близько 5 млн. грн.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства, підтримка надавалась школам, школамл-інтернатам, дитячим будинкам, дитячим садкам, будинкам-інтернатам та іншим дитячим закладам. Допомогу від підприємств також отримали медичні заклади, церкви, храми, Ради ветеранів, товариства інвалідів, фонди ветеранів тощо.

Крім того, підприємствами Мінпромполітики України проведено роботу з обстеження матеріально-побутових умов проживання громадян похилого віку, малозабезпечених та інвалідів в закріплених житлових мікрорайонах і надано їм, в разі потреби, грошову або матеріальну допомогу у вигляді продуктів харчування, благодійних обідів у заводських їдальнях, забезпечено паливними матеріалами, ліками та одягом. А в деяких випадках сплачено комунальні та ритуальні послуги, організовано проведення благодійних концертів силами колективів художньої самодіяльності, презентовано подарунки до Дня інвалідів та інших свят.