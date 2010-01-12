Столичні податківці збільшили перерахування до зведеного бюджету

У 2009 р. столичні податківці перерахували до зведеного бюджету 54 млрд. 994 млн. 974 тис. грн. податків, зборів і обов`язкових платежів, що на 2,1% (на 1 млрд. 128 млн. 970 тис. грн.) більше, ніж у 2008 р.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової адміністрації в м. Києві.

Згідно з повідомленням, торік платники податків Києва перерахували до державного бюджету 43 млрд. 93 млн. 397 тис. грн. Приріст до показників 2008 року становить 4,1%, або 1 млрд. 698 млн. 36 тис. грн.

Зростання надходжень спостерігалося по податку на прибуток підприємств – на 0,6% (бюджет додатково одержав 81 млн. 722 тис. грн.); по податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів – на 5,9% (+1 млрд. 145 млн. 834 тис. грн.); по акцизному збору з вироблених в Україні товарів – на 72,1% (+1 млрд. 30 млн. 342 тис. грн.); по акцизному збору з увезених в Україну товарів – на 78% (+120 млн. 814 тис. грн.).

До бюджету м. Києва у 2009 р. платники податків перерахували 11 млрд. 901 млн. 577 тис. грн. податків, зборів і обов`язкових платежів.