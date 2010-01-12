Маніпуляції зі свинячим грипом – найгучніший скандал сторіччя

У другій половині січня в Страсбурзі очікуються гострі дебати - Рада Європи обговорюватиме пропозицію провести розслідування діяльності фармацевтичних компаній, які заради збільшення власних прибутків сильно перебільшили ступінь загрози свинячого грипу.

З такою ініціативою виступив відомий епідеміолог Вольфганг ВОДАРГ, який очолює підкомітет із охорони здоров`я, що входить до комітету із соціальних питань, охорони здоров`я та сім`ї Ради Європи, пише сьогодні російська газета «Новые известия».

На думку В.ВОДАРГА, виробники протигрипозних препаратів і вакцин чинили тиск на Всесвітню організацію охорони здоров`я й змусили її оголосити свинячий грип пандемією.

Цю історію В.ВОДАРГ називає «одним із найгучніших медичних скандалів сторіччя». Британським журналістам, приміром, він заявив, що йдеться про «фальшиву пандемію». Насіння страху, на його думку, було посіяно п`ять років тому, коли всі боялися подальшої мутації вірусу пташиного грипу, який міг би заражати людей. Атмосфера паніки змусила влади різних країн створювати великі запаси протигрипозних ліків таміфлю й укладати так звані сплячі контракти з фармацевтичними компаніями на виробництво десятків мільйонів доз вакцини. «Європейські уряди взяли на себе майже всю відповідальність, – заявляє В.ВОДАРГ. – Після того ж, як ВООЗ вимовив магічне слово «пандемія», контракти було активовано».

В.ВОДАРГ, якого нерідко називають «головним лікарем Європи», також звинувачує провідних фармацевтів у тому, що, переслідуючи корисливі інтереси, вони ввели своїх людей у ВООЗ та інші впливові організації. Про те, яка паніка виникла після цього в Європі, можна судити хоча б на прикладі Великої Британії. Міністерство охорони здоров`я королівства лякало жителів, що захворювання може призвести до 65 тисяч смертельних випадків (у США раніше прогнозували загибель «лише» 30 тис. осіб). Було організовано спеціальні телефонні лінії й сайти в Інтернеті, де можна було отримати поради й роз`яснення. Аптекам дозволили видавати протигрипозні ліки без рецептів, а директорів моргів по всьому Сполученому королівству попередили готуватися до різкого напливу «клієнтів». Окремі чиновники навіть передбачали безлади й натякали на необхідність залучення армії. Реальність, проте, спростувала похмурі прогнози. За даними на 6 січня, свинячим грипом у Великій Британії заразилися менше 5 тис. жителів, 251 особа померла.

«Агентів впливу» фармацевтичних концернів В.ВОДАРГ по іменах не називає, очевидно, пропонуючи кожній країні виявляти їх самостійно.

Страхи з приводу свинячого грипу, судячи з усього, сильно перебільшені, але ніхто не говорить про те, що цей вірус – плід хворої уяви фармацевтів. Хвороба існує і, як підкреслив у розмові з кореспондентом «НИ» заступник керівника формулярного комітету Російської академії медичних наук Павло ВОРОБЙОВ, «методику її виявлення та лікування розробляти необхідно, адже особливо вона небезпечна для молодих людей і вагітних жінок, оскільки може викликати серйозні ускладнення, у вигляді, приміром, геморагічної пневмонії». Проте, вже очевидно, що пандемія наживи була небезпечнішою за реальну загрозу, зазначає газета.