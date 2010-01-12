У Росії 30 травня відбудеться саміт РФ-ЄС

У РФ 30 травня пройде черговий саміт Росія - Європейський Союз.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Мігель Анхел МОРАТІНОС сьогодні на спільній прес-конференції в Москві з міністром закордонних справ Росії Сергієм ЛАВРОВИМ.

«Іспанія як голова ЄС бере на себе зобов`язання підготувати саміт, який пройде 30 травня тут, у Росії, й почати роботу в різних групах, спрямовану на те, щоб ця зустріч у верхах увінчалася б конкретними далекоглядними результатами», - сказав М.МОРАТІНОС.

Він зазначив, що Іспанія хоче розширити відносини між ЄС і Росією.