Ющенко не бачить доцільності в ліквідації ДУСі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не бачить доцільності в ліквідації Державного управління справами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції в Києві.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ДУС сьогодні забезпечує існування державних інституцій.

«Позбавлятись державних резиденцій – це принижувати статус країни», - сказав В.ЮЩЕНКО. Водночас він нагадав, що на початку свого президентства, він скоротив на 2/3 об’єкти, які належали цій організації. Він нагадав, що раніше у ДУС були свої горілчані заводи, кінні заводи, які він передав на баланс ФДМУ. Також ряд установ, за словами Президента, було передано на баланс уряду, парламенту та інших державних установ.

«Вибачте, але анулювати ДУС – це вже зовсім по-більшовицькому було б», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він відмовився коментувати передачу Державним управлінням справами «Президент-готелю» в оренду на 30 років, посилаючись на те, що в нього відсутня інформація з цього приводу.