Головне на 12 січня

Хроніка дня

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ПЕК: ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювачів вартості ТЕЦ Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювачів ринкової вартості пакетів акцій ВАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», ВАТ «Одеська ТЕЦ», ВАТ «Херсонська ТЕЦ», ВАТ «Харківська ТЕЦ-5», переданих Кабінетом міністрів України у власність НАК «Нафтогаз України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Конкурс з відбору оцінювачів відбудеться 21 січня 2010 р.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України своєю постановою №1060 від 7 жовтня 2009 р. вирішив передати в управління НАК «Нафтогаз України» ВАТ «Дніпродзержинська ТЕЦ», ВАТ «Одеська ТЕЦ», ВАТ «Херсонська ТЕЦ», ВАТ «Харківська ТЕЦ-5».

Довідка УНІАН. У жовтні 2008 року НАК «Нафтогаз України» звернулася до Міністерства палива та енергетики з проханням передати в управління компанії державні теплоелектроцентралі.

На думку фахівців НАК, передача ТЕЦ в управління компанії дозволить напряму перейти до виробництва теплової енергії. Крім того, такі дії можуть привести до підвищення конкуренції між державними та іншими ТЕЦ. Як підкреслили у «Нафтогазі», відповідним досвідом свого часу скористався російський «Газпром», що дало позитивні результати.

Ющенко не братиме участі в енергосаміті у Батумі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не братиме участі в енергетичному саміті у Батумі 14 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

Президент пояснив це тим, що «залишається 3-4 активних дні у передвиборчій кампанії для зустрічі з виборцями, зустрічі з вами».

За словами В.ЮЩЕНКА, замість нього у саміті візьме участь секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА.

PGNiG та „Газпром” відновлять переговори

Представники польської нафтогазової компанії PGNiG та російського „Газпрому” сьогодні у Москві відновлять переговори відносно додаткових поставок газу до Польщі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі PGNiG, у переговорах візьмуть участь глава правління PGNiG Міхал ШУБСЬКИЙ, його заступник із питань стратегії Радослав ДУДЗІНСЬКИЙ та керівник департаменту отримання газу Маріян ЛУКАШЕВИЧ.

Російський „Газпром” на переговорах представлятимуть представники компанії Gazprom Export, котра займається закордонними поставками російського газу.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем’єр Польщі Вальдемар ПАВЛЯК у середині грудня 2009 р. заявив, що заблокує затвердження нового міжурядового договору між Польщею та РФ про поставки газу, поки PGNIG та „Газпром” не вирішать низку недовирішенних справ.

Серед них він назвав оплату 100 млн. доларів боргу за транзит російського газу, подання документів на затвердження нових тарифів на транспортування газу з РФ до Німеччини польською територією та можливість зменшення для поляків ціни на російський газ.

Довідка УНІАН. Польща з 2009 року недоотримує 25% імпортного газу, який з 2006 року поставляв в країну швейцарський трейдер „РосУкрЕнерго” і котрий після українсько-російського газового конфлікту на початку минулого року перестав виконувати свій контракт.

PGNIG заявляє, що без додаткових поставок газу з РФ при сприятливій погоді (близькі нуля температури) може гарантувати поставки внутрішнім споживачам максимально до лютого 2010 року. В іншому випадку компанія буде змушена обмежувати споживання для промислових споживачів, як це було на початку минулого року після російсько-українського газового конфлікту.

Росія поступилася США лідерством у виробництві газу У 2009 році Росія поступилася США світовим лідерство у виробництві газу. Такого висновку дійшла газета "Ведомости", проаналізувавши дані російського Міненерго і US Energy Information Administration (Адміністрація енергетичної інформації США).

Згідно з офіційними даними, опублікованими Міненерго на початку січня, видобуток газу в Росії за 12 місяців скоротився на 12,4 відсотка - з 644,999 до 582,353 мільярдів кубометрів. Для порівняння, в США тільки за січень-жовтень було видобуто 620,2 мільярда кубометрів.

Утім Росія й раніше регулярно відставала від США за загальним обсягом видобутого газу, але випереджала свого конкурента з видобутку товарного газу - тобто того газу, що йде на продаж, а не закачується назад у пласт або спалюється на факелах. Точних даних щодо виробництва товарного газу за весь 2009 рік ще немає, але, найімовірніше, Росія цього разу поступиться США - дуже вже великим був обвал на російському ринку, зазначають "Ведомости". У США, навпаки, видобуток зростає, хоча й усього на 2,4 відсотка за 10 місяців.

Газові ринки Росії і США багато в чому вирізняються один від одного: США є нетто-імпортер палива, а Росія - найбільшим експортером. Утім, лідерство США в галузі може мати свій вплив і на російські газові компанії. Так, "Газпром" у найближчі роки має намір збільшити свою присутність на ринку зрідженого природного газу (ЗПГ), де сильні позиції США. Для цього, зокрема, запускаються найбільші проекти на Ямалі, Далекому Сході і в Баренцевому морі, які вимагають багатомільярдних інвестицій. Якщо США й надалі нарощуватимуть обсяги виробництва, то конкуренція на ринку ЗПГ значно збільшиться.

Крім того, дуже велика пропозиція на ринку ЗПГ робить газ дешевше, що негативно позначається на постачаннях "Газпрому" в Європу. За підсумками 2009 року експорт газу з Росії скоротився трохи більше, ніж на 10 відсотків.

За даними CIA Factbook, США посідає 5 місце в світі за обсягом доведених запасів газу. Росія за цим показником є світовим лідером.

Бюджет: Бюджетний кодекс і держбюджет-2010 будуть всенародно обговорені?...

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір провести всенародне обговорення проектів Бюджетного кодексу й державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в ході зустрічі в Луцьку з представниками сільських і селищних рад Волинської, Рівненської, Житомирської, Львівської та Тернопільської областей.

Прем`єр зазначила, що таке обговорення необхідно провести до того, як після президентських виборів буде оновлено склад більшості Верховної Ради.

«Я хочу, щоб ми за цей місяць-півтора, які залишилися до того, як стане можливим у парламенті прийняти ці доленосні документи, я хочу, щоб ми ще раз на рівні кожного села, селища й міста вивчили Бюджетний кодекс і бюджет на 2010 рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що ці документи повинні бути детально проаналізовані за участю керівників місцевих рад.

«Я хочу, щоб ми з сьогоднішнього дня для того, щоб створити правильне сприйняття й правильну оцінку змін реформ, які ми проводимо в бюджетній сфері, почали всенародне обговорення цих двох документів для того, щоб депутатам, лідерам, політикам, членам уряду, нікому в голову щоб не прийшло після закінчення президентської кампанії повертатися до тих старих стандартів формування бюджету, які роблять безправними щонайменше 60% громад України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр підкреслила, що ці два документи Верховна Рада зможе прийняти без проблем тоді, коли після президентських виборів оновиться парламентська більшість.

Фінанси: Societe Generale збільшив частку у «ПроФін Банку» до 98% Societe Generale S.A. (м. Париж, Франція) збільшив частку у ПАТ «ПроФін Банк» (м. Донецьк) до 98,1003%, або 94 421 498 шт. акцій.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, облік 33 176 004 шт. акцій ПАТ «Профін Банк» (34,4686%) здійснює АТ «ОТП Банк», 61 245 494 шт. Акцій (63,6317%) - у системі власного реєстру ПАТ «ПроФін Банк».

Довідка УНІАН. ВАТ «Профін Банк» (до грудня 2008 року «Ікар-Банк») було створене у 1989 році.

У лютому 2008 року французький Societe Generale сконцентрував 94,7886% акцій цієї фінансової установи.

Фонд гарантування вкладів поповнився на 76 млн. грн. Розмір Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у грудні 2009 року збільшився на 76 млн. грн. і на 1 січня 2010 року склав 4,302 млрд. грн.

Про це йдеться у повідомленні фонду, переданому агентству УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, за минулий місяць кількість учасників фонду скоротилася на три банки – до 172, а кількість тимчасових учасників збільшилася з 9 до 12.

На початок місяця Фонд гарантування вкладів проводив виплати вкладникам банків

«Європейський», «Одеса-Банк», «Причорномор`я», «Європейський банк розвитку і заощаджень», «Національний стандарт».

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб створений в лютому 1999 року і є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

З листопада 2008 року розмір гарантованої суми вкладів встановлений на рівні 150 тис. грн.

Фондовий ринок: Обсяг торгів ПФТС у грудні 2009 р. перевищив 3 млрд. грн. Загальний обсяг торгів Фондової Біржі ПФТС у грудні 2009 р. склав 3,3 млрд. грн., з початку минулого року — 15,8 млрд. грн. або 56% загального обсягу торгів біржового ринку України. Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Найбільшим попитом у грудні користувалися облігації внутрішньої державної позики та акції підприємств металургії (Азовсталь, Єнaкієвський металургійний завод), машинобудування (Мотор Січ), нафтогазової (Укрнафта) та коксохімічної промисловості (Авдіївський коксохімічний завод).

Індекс ПФТС протягом місяця зменшився на 3,64% з 594,56 до 572,91 пунктів, а за 2009 рік зріс на 90,07% з 301,42 до 572,91 пунктів.

Падіння Індексу ПФТС у грудні відбулося через зниження цін акцій підприємств енергетики (Дніпроенерго — -23.57%, Донбасенерго — -15,61%, Західенерго — -12,82% та Центренерго — -4,84%), металургії (ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод — -23,03% та Полтавський ГЗК — -1,74%), банківського сектору (Укрсоцбанк — -9,27% та Райффайзен Банк Аваль — -8,86%), хімії (Концерн «Стірол» — -4,89%), машинобудування (Маріупольський завод важкого машинобудування — -4,01%) та коксохімії (Авдіївський коксохімічний завод — -2,63%).

В той же час ціни акцій 8 з 20 підприємств «індексного кошику» Індексу ПФТС зросли у грудні: Алчевський металургійний комбінат — +7,22%, Ясинівський коксохімічний завод — +5,95%, Азовсталь — +4,50%, Єнакієвський металургійний завод — +4,08%, Мотор Січ — +2,82%, Укртелеком — +2,24%, Укрнафта — +0,95% та Крюківський вагонобудівний завод — +0,71%.

Станом на 1 січня 2010 року у Біржовому списку ПФТС перебувало 847 цінних паперів: 13 — у Котирувальному списку першого рівня, 210 — у Котирувальному списку другого рівня та 624 — у Списку позалістингових цінних паперів.

Результати торгів ПФТС, грудень 2009 року

Вид ЦП Обсяг торгів, грн.

ОВДП 2 781 067 197

Акції 411 894 702

Корпоративні облігації 56 353 734

Цінні папери ІСІ 2 437 908

Муніципальні облігації 218 910

Разом 3 251 972 451

Надзвичайні ситуації: У 5 областях України залишаються знеструмленими 126 населених пунктів В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 126 населених пунктів у 5 областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, у Житомирській знеструмлено 85 населених пунктів, у Рівненській – 15, у Київській (Іванківський район) – 13, у Чернігівській – 8, у Волинській – 5.

Електропостачання відновлюють бригади обленерго.

В Україні порушено телефонний зв`язок у 201 населеному пункті Станом на 13.30 вівторка, 12 січня, у зв`язку зы складними погодними умовами (снігопади, заметілі, ожеледиця) порушено електропостачання на 95 сільських АТС ВАТ «Укртелеком», внаслідок чого з 201 населеним пунктом відсутній телефонний зв`язок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку.

Згідно з повідомленням, найскладніша ситуація склалася в Житомирській області, де не працюють 53 АТС і порушено зв`язок із 111 населеними пунктами.

У Рівненській області не працюють 15 АТС і з 36 населеними пунктами немає зв`язку. Також складна ситуація в Чернігівській області, де без електропостачання залишилися 16 АТС, без зв`язку – 33 населені пункти.

У міністерстві зазначили, що для відновлення зв`язку задіяні відповідні підрозділи зв`язківців.

У Києві на ліквідацію наслідків негоди виділено 16,3 млн. грн. Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив начальнику Головного фінансового управління КМДА терміново надати субвенцію з міського бюджету у розмірі 16,3 млн. грн. на придбання додаткової кількості мастильно-паливних та посипальних матеріалів, витратних матеріалів для налагодження роботи електромереж, а також погашення заборгованості із заплати працівникам житлово-комунального сектора столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це сказав на засіданні оперативного штабу з питань надзвичайних ситуацій у місті Києві перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Під час засідання голови районів і комунальних структур міста звітували про виконання робіт з усунення наслідків негоди у столиці.

«Враховуючи невтішні прогнози Гідрометцентру на найближчі дні, ми повинні терміново завершити роботи з ліквідації наслідків негоди. В першу чергу, це стосується прибирання снігу з прибудинкових територій житлових будинків, підходів та під’їздів до дитячих садків і шкіл, зупинок громадського транспорту; налагодження роботи пошкоджених освітлювальних мереж; вивезення побутового сміття; прибирання зламаного під час негоди гілля дерев та забезпечення нормального руху громадського транспорту», – звернувся до присутніх на засіданні А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він рекомендував головам районів провести зустрічі з керівниками промислових підприємств і торговельних мереж міста з пропозицією залучення їхніх ресурсів для прибирання навалів снігу із власних територій, а також звернутися з аналогічним проханням до жителів міста.

«Окреме прохання до водіїв. В умовах таких складних погодних умов, кожен водій повинен зрозуміти важливість ситуації і не паркувати свій автомобіль на тротуарах та пішохідних зонах – щоб не ускладнювати пересування громадян», – додав А.ГОЛУБЧЕНКО.

За словами директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія ГЛІНСЬКОГО, у столиці працює 313 одиниць снігоочисної техніки, проте на майбутнє місто вже планує закупити додаткову кількість машин.

«Хочу ще раз зауважити, що від самого початку особливих погодних умов транспортний рух у місті не зупинявся. Адже ще восени ми підготували до роботи усю наявну снігоочисну техніку, необхідну кількість реагентів і мастильно-паливних матеріалів. Сьогодні разом з працівниками ДАІ та «Київтранспарксервісу» ми робимо все можливе, аби і надалі забезпечувати стабільний рух автотранспорту», – поінформував Г.ГЛІНСЬКИЙ.

Під Нью-Йорком на АЕС сталося аварійне відключення реактора

Неподалік Нью-Йорка сталося аварійне відключення одного з реакторів АЕС Indian Point 2, повідомляє сайт Mid-Hudson News з посиланням на представників компанії Entergy, котра володіє АЕС.

Відключення сталося в автоматичному режимі близько 16.00 за місцевим часом у понеділок. Воно було викликане проблемами з головним електрогенератором, утім точна причина відключення поки що невідома.

Загрози здоров`ю працівників АЕС і жителям Нью-Йорка та інших довколишніх населених пунктів немає, зазначає «Газета.ру».

Грип: МОЗ затвердило план заходів з проведення вакцинації населення проти сезонного та пандемічного грипу

Київ. 12 грудня. УНІАН. Міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ підписав наказ, яким затвердив план заходів з проведення вакцинації населення проти сезонного та пандемічного грипу.

Текст наказу за номером 926 від 7 грудня 2009 р. оприлюднено на сайті МОЗ України.

Цим документом передбачено, що протягом місяця з моменту надходження вакцини до відповідних лікувальних закладів має бути забезпечено проведення в установленому порядку вакцинації з метою профілактики пандемічного грипу працівників закладів охорони здоров`я незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності. За наявності необхідної кількості вакцини також має бути забезпечена вакцинація в першу чергу вагітних жінок; дітей старше 6 місяців з одним хронічним захворюванням; груп ризику, що включають хворих на цукровий діабет, хронічний бронхіт, бронхіальну астму, ожиріння, імунодефіцитний стан, серцево-судинні захворювання та онкологічні захворювання; груп професійного ризику (працівники комунальних служб, правоохоронних органів, освіти, військовослужбовці інші). Також за наявності вакцини передбачено вакцинувати студентів 5 та 6 курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та; дітей і дорослих, що перебувають на утриманні в інтернатних закладах закритого типу. Після цього в переліку категорій населення для вакцинації перебувають здорові дорослі віком від 18.

Наказ передбачає оперативне реагування та інформування про випадки післявакцинальних реакцій та ускладнень.

Як повідомляв УНІАН, російська газета «Ведомости» повідомила сьогодні, що американський і європейські уряди скасовують замовлення на препарати для профілактики свинячого грипу. Франція планує відмовитися від 50 млн. доз вакцини із замовлених 94 млн. (постачальники — Sanofi-Aventis, Novartis, GlaxoSmithKline і Baxter), Німеччина - від половини із замовлених 50 млн. доз (GlaxoSmithKline), повідомляє Reuters. Уряд Великої Британії також веде з Glaxo, що вже поставила до країни 23,9 млн. доз, переговори про зниження обсягу закупівель, крім того, влада країни має намір відмовитися від частини препаратів, зарезервованих у Baxter.

Іспанські чиновники заявляють, що хотіли б повернути невикористану вакцину (обсяги не уточнюються), а Нідерланди й Швейцарія планують відвантажити незатребуваний препарат до країн, де його все ще не вистачає. За даними Bloomberg, про можливість повернення частини вакцини заявляла також Бельгія, що замовила 12,6 млн. доз і вже отримала близько 5 млн.

Сплеск продажів вакцини від грипу A/H1N1 став для фармацевтичних компаній несподіваним успіхом в основному завдяки урядовим замовленням, констатує Reuters. Найбільше везло британській GlaxoSmithKline, яка, за прогнозами галузевих аналітиків, повинна була заробити додаткові 3,5 млрд. дол. Sanofi і Novartis планували отримати 1 млрд. дол. і 600 млн. дол. відповідно.

Станом на 11 січня за весь період епідемії грипу та ГРВІ в Україні померло від цих хвороб та ускладнень від них 918 осіб (з 29.10.2009 р.).