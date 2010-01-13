На Гаїті стався землетрус силою 7 балів

На острові Гаїті, в Карибському басейні Атлантичного океану, зафіксований землетрус магнітудою 7 балів. Є руйнування, є загиблі й поранені, але достовірних відомостей про їх кількість поки що не надходило, передає NEWSru. За попередніми даними, під завалами можуть бути тисячі людей. Випущено попередження про виникнення цунамі.

Багато великих будівель, такі як офіси, готелі і магазини, виявилися зруйнованими в результаті землетрусів біля берегів Гаїті, під завалами можуть бути похоронені сотні і навіть тисячі людей, повідомляє в середу агентство Reuters з посиланням на співробітника однієї з гуманітарних організацій.

"Місто (Порт-о-Пренс) перебуває у пітьмі, тисячі людей вийшли на вулиці, їм уже немає куди йти. Я особисто бачив близько восьми зруйнованих будівель, це були готелі і магазини. Думаю, що буде явним применшенням сказати, що кількість жертв обраховується сотнями", - заявив в інтерв`ю агентству співробітник гуманітарної організації Foor for the Poor.

Західні агентства з посиланням на очевидців повідомляють, що в результаті підземних поштовхів паралізований телефонний зв`язок і подача електроенергії, зруйновано багато будівель - у місті Петьонвіль обвалився будинок лікарні, в Порт-о-Пренс зруйнована будівля президентського палацу, майже повністю зруйнована будівля штаб-квартири миротворчої місії ООН. Серйозного руйнування зазнала штаб-квартира місії ООН на Гаїті, багато її співробітників зникли безвісти. Про це йдеться в офіційній заяві представництва. "ООН підтверджує, - наголошується в ній, - що штаб-квартирі місії стабілізації на Гаїті в місті Порт-о-Пренс завдано суттєвих збитків разом з іншими об`єктами ООН. Відомості про багатьох співробітників місії відсутні". За даними Sky News, це більш як 9000 осіб.

Як заявив посол Республіки Гаїті в США Раймонд ДЖОЗЕФ, цей землетрус став "катастрофою величезних масштабів".

Американська влада вже висловила готовність "сприяти народу Гаїті" для ліквідації наслідків стихійного лиха. Про це йдеться в поширеній прес-службою Білого дому короткій письмовій заяві президента Барака ОБАМИ. Як наголошується, уряд США "уважно стежить за ситуацією" на Гаїті.

Острів Гаїті розташований у Карибському морі. На острові розташовані Республіка Гаїті - одна з найбідніших держав регіону - і Домініканська Республіка. Площа острова - 76,4 тисячі кв. км, населення - більш як 17 мільйонів людей.