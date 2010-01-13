Єврокомісія отримала відповіді Ісландії на анкету щодо членства в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив сьогодні, виступаючи перед депутатами Європарламенту, кандидат на посаду комісара ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан ФЮЛЄ.

“Ми отримали відповідь Ісландії на нашу анкету і зараз над нею працюємо”, - сказав він.

Інших деталей С.ФЮЛЄ не надав.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня 2009 року Єврокомісія передала Ісландії анкету, необхідну для заповнення з метою набуття членства в ЄС.

27 липня Рада міністрів із загальних справ і зовнішніх відносин ЄС попросила Єврокомісію оцінити заявку Ісландії на членство в ЄС.

Ісландія офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу 23 липня після того, як 16 липня новий склад парламенту країни проголосував за те, щоб уряд розпочав переговори з Європейським Союзом щодо членства.