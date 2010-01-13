Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО виступає за «спокійний перегляд» газових контрактів між Україною і Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Що стосується газових контрактів, то новий Президент зобов`язаний буде їх проаналізувати», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, сьогодні ніхто не заперечує проти того, що Україна платить найвищу ціну за газ. З іншого боку, ціна на транзит російського газу територією України має бути на європейському рівні. «При цьому не треба робити з цього жодної трагедії. Необхідно спокійно, прагматично переглянути цей контракт», - наголосив С.ТІГІПКО.

Також він відзначив, що газові відносини між Україною і РФ повинні бути чесними. «Я впевнений, що в такій чесній політиці зацікавлена і Росія», - відзначив С.ТІГІПКО.