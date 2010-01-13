Тігіпко не погодиться на прем’єрство ні при президентові Януковичу

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО заявляє, що не погодиться на посаду прем’єр-міністра в разі перемоги на президентських виборах Віктора ЯНУКОВИЧА чи Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Якщо виходити з тої політики, яку і ТИМОШЕНКО, і ЯНУКОВИЧ проводять зараз, під час цієї президентської кампанії, то я відмовлюсь від такої пропозиції», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що від кандидатів на пост Президента України Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧА чути лише порожні розмови та соціальний і економічний популізм.

«Я сьогодні заявляю про те, що нікого не підтримаю в другому турі, якщо мені не вдасться пройти», - зазначив С.ТІГІПКО.