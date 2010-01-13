Яценюк готовий захищати результати виборів у судах
17:04, 13 січня 2010Різне
0
Передбачає масові фальсифікації
Кандидат на пост Президента Арсеній ЯЦЕНЮК готовий відстоювати чесні результати президентських виборів всіми законними способами, в тому числі через суди.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.
А.ЯЦЕНЮК передбачає масові фальсифікації на президентських виборах. Водночас він зазначив, що має у своїй команді професійних юристів та правників.
«Я буду захищати результат всіма законними засобами… Я готовий до судів, готовий до відповідних заяв як до органів прокуратури, так і до Служби безпеки щодо порушення виборчого закону», - сказав А.ЯЦЕНЮК.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter