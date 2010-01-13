Завтра спливає термін передачі виборчих бюлетенів

У четвер, 14 січня, спливає термін передачі окружними виборчими комісіями виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям.

Про це йдеться у календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року, затвердженому Центральною виборчою комісією.

Згідно з календарним планом, передача виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям здійснюється не раніш як за 3 дні до дня виборів.

Як повідомляв УНІАН, члени ЦВК особисто доставлять виборчі бюлетені для голосування на виборах Президента України 17 січня до окружних виборчих комісій. Крім того, ЦВК передала Міністерству закордонних справ України 414 тис. 884 бюлетенів для виборчих дільниць закордонного виборчого округу.