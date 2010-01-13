Головне на 13 січня

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Енергетичний саміт у Батумі (Грузія), запланований раніше на 14 січня, переноситься на пізніший термін через неможливість Президента України Віктору ЮЩЕНКА взяти в ньому участь.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті преси та інформації Міністерства закордонних справ Грузії.

«Терміни саміту за участю президентів переносяться через те, що в заході не зможе взяти участь В.ЮЩЕНКО. Конкретну дату проведення саміту поки що назвати складно, але ми чекаємо, що він відбудеться найближчим часом», - сказав заступник директора Департаменту преси та інформації МЗС Грузії Іраклій ВЕКУА.

Він уточнив, що 14 січня в Батумі відбудеться профільна конференція, а дата проведення безпосередньо саміту за участю глав держав буде визначена пізніше.

Разом з цим джерело в уряді Грузії зазначило в коментарі УНІАН, що президенти Азербайджану Ільхам АЛІЄВ і Польщі Лех КАЧИНСЬКИЙ, які також планували взяти участь в енергетичному саміті 14 січня в Батумі, з розумінням поставилися до того, що В.ЮЩЕНКО не зможе в ньому взяти участь в призначений день.

Україна в січні-листопаді 2009 р. скоротила імпорт природного газу на 19,9%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 7 млрд. 79,422 млн. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

За даними Держкомстату, обсяг імпорту природного газу в січні-листопаді 2009 р. в загальному обсягу імпорту становив 17,5%.

Експорт природного газу в січні-листопаді 2009 р. скоротився на 3,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 1 млн. 590,1 тис. дол.

Водночас, як відзначили в Держкомстаті, в січні-листопаді минулого року Україна скоротила імпорт сирої нафти з газовим конденсатом на 38,4%, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, до 2 млрд. 687,836 млн. дол.

Обсяг імпорту нафти в загальному обсягу імпорту в січні-листопаді минулого року становив 6,7%.

Фінанси

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-листопад 2009 року зменшилося в 3,7 разу – до 4 млрд. 815 млн. дол., проти 17 млрд. 857 млн. дол. в січні-листопаді 2008 року. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становило 0,88 (у січні-листопаді 2008 року – 0,78).

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Зокрема, за січень-листопад 2009 р. експорт товарів становив 35 млрд. 602,9 млн. дол., імпорт – 40 млрд. 417,9 млн. дол., або 56,6% і 50,1% відповідно, порівняно з січнем-листопадом 2008 р.

На формування негативного сальдо вплинули наступні товарні групи: енергетичні матеріали, нафта і продукти її переробки (- 11 млрд. 199,7 млн. дол.), фармацевтична продукція (- 1 млрд. 742,7 млн. дол.), полімерні матеріали, пластмаси (- 1 млрд. 582,5 млн. дол.).

У загальному обсягу експорту товарів, порівняно із січнем-листопадом 2008 року, збільшилася частка зернових культур – з 5,4% до 8,9%, механічних машин – з 5% до 7%, жирів і масел тваринного й олій рослинного походження – з 2,8% до 4,4%, електричних машин – з 4,2% до 4,4%.

Водночас, зменшилася частка чорних металів – з 35% до 26,1%, енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 6,1% до 5,1%, виробів з чорних металів – з 5,2% до 5%, залізничних або трамвайних локомотивів, шляхового устаткування – з 4% до 1,9%.

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка енергетичних матеріалів, нафти і продуктів її переробки – з 26,9% до 32,2%, полімерних матеріалів, пластмаси – з 4,1% до 4,8%, електричних машин – з 4,4% до 5%, полімерних матеріалів, пластмаси – з 4,1% до 4,8%, фармацевтичної продукції – з 2,7% до 4,6%, паперу й картону – з 1,8% до 2,7%.

Разом з тим, зменшилася частка наземних транспортних засобів, окрім залізничних, – з 13,5% до 4,4%, механічних машин – з 11,2% до 8,6%, чорних металів – з 4% до 2,5%.

За даними Держкомстату, в листопаді 2009 року в Україні експорт товарів становив 3 млрд. 969,6 млн. дол., імпорт – 4 млрд. 511,6 млн. дол., що порівняно з показником листопада 2008 року становить 107% і 85,6%. Негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами за підсумками листопада 2009 р. становило 542 млн. дол. (у листопаді 2008 року - також негативне - 1 млрд. 558,9 млн. дол.).

Валові міжнародні резерви Національного банку України в грудні 2009 року, за оперативними даними, зменшилися на 2,9% – до 26 млрд. 505,1 млн. дол.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за грудень 2009 р. становить 15 млрд. 546,4 млн. дол. При цьому, сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило «мінус» 96,8 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками грудня 2009 р. становить 3 млрд. 150,9 млн. дол., в т.ч. обсяг валюти, купленої банками у населення, – 1 млрд. 114,8 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню, – 2 млрд. 36,1 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць виросли на 43,2 млн. дол., і на 31 грудня 2009 р. становили 13 млрд. 911,7 млн. дол.

Україна в 2009 році здійснила зовнішніх запозичень у гривневому еквіваленті на суму близько 43 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на позачерговому засіданні Верховної Ради в. о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.

Він зазначив, що все це було здійснено в рамках Закону України «Про Держаний бюджет України».

«Ми не перевищили ті повноваження, які нам були надані», - наголосив І.УМАНСЬКИЙ.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1525/8,2060 грн./дол., на 12:00 ціни впали до 8,1055/8,1330 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму – 8,0680/8,0950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», зростання цін на американську валюту після заяви Національного банку України про проведення інтервенції щодо долару змінилося різким падінням.

На 11:00 НБУ вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізосіб щодо валютної пари долар-гривня з ціною відсікання 8,01 грн./дол., а також купував і продавав долари США за курсом 7,99/8,01 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2749/0,2767 грн./рубль, а на 12:00 ціни знизилися до 0,2738/0,2748 грн./рубль. На час закриття торгів ціни досягли значень 0,2735/0,2747 грн./рубль. У Росії курс долар-рубель підвищився і становив 29,54 рублів за долар (+0,09).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4484/1,4486 дол./євро, а на 15:15 зросли до 1,4564/1,4566 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8080/11,8880 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 11,7460/11,7820 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо євро-гривні досягли рівня 11,7570/11,7915 грн./євро.

Верховна Рада України не ухвалила жодного рішення за результатами розгляду питання щодо проекту державного бюджету на 2010 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, після того, як відбувся майже тригодинний розгляд цього питання, виконуючий обов’язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ зауважив, що процес розгляду бюджету є заполітизованим.

Він звернувся до парламенту з проханням все ж таки повернутися до розгляду проекту документа в першому читанні по суті.

За його словами, таким чином бюджетний процес було б розблоковано, оскільки інакше Україні доведеться жити за бюджетним розписом.

У свою чергу головуючий перший віце-спікер парламенту Олександр ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що 20 листопада 2009 року парламент ухвалив постанову, якою повернув проект держбюджету на доопрацювання уряду.

Він зауважив, що Верховна Рада не може порушувати відповідну постанову.

«Виконайте постанову, і зробіть якомога скоріше все, аби в країні був бюджет», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Після цього він наголосив, що розгляд питання завершено.

Це викликало здивування депутатів від БЮТ, і вони почали запитувати у О.ЛАВРИНОВИЧА, чим же все-тами завершився розгляд питання і з якого приводу їх зібрали в сесійній залі, якщо жодного рішення так і не ухвалено. О.ЛАВРИНОВИЧ не дав на це відповіді.

Промисловість

Українські металурги в 2009 р. скоротили виробництво основних видів продукції щодо 2008 р. на 11-20%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК повідомив генеральний директор об`єднання металургійних заводів «Металургпром» Василь ХАРАХУЛАХ.

За його словами, в 2009 р. метпідприємства виробили 25,676 млн. тонн чавуну, що на 5,3 млн. тонн, або на 17%, менше від 2008 року.

Виробництво сталі скоротилося проти 2008 р. на 20%, або на 7,5 млн. тонн, - до 29,6 млн. тонн.

Виробництво загального прокату зменшилося на 16%, або на 5,4 млн. тонн, – до 27,8 млн. тонн.

У 2009 р. виробництво коксу становило 17,38 млн. тонн, що на 11%, або на 2,2 млн. тонн, менше, ніж за підсумками 2008 р.

Україна в січні-листопаді 2009 року скоротила експорт мінеральних добрив на 59% порівняно з аналогічним періодом 2008 року – до 776 млн. 193,5 тис. дол.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, за вказаний період імпорт мінеральних добрив зменшився на 62,2% – до 226 млн. 553,8 тис. дол.

(УНІАН)