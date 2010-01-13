Курс НБУ на 14.01.10

Офіційний курс НБУ на 14.01.10100 USD-800.4000 (13 січня-799.8400)100 EUR-1165.6225 (13 січня-1158.2483)10 RUR-2.7003 (13 січня-2.7226) Облікові курси банківських металів на 14.01.10 за 10 тройських унцій (грн.)959 XAU 10 Золото-90665.31 (13 січня-92201.56)961 XAG 10 Срібло-1468.73 (13 січня-1472.51)962XPT10Платина-125102.52 (13 січня-129014.19)964 XPD 10 Паладій-33696.84 (13 січня-34793.04)

Офіційний курс НБУ на 14.01.10 100 USD-800.4000 (13 січня-799.8400) 100 EUR-1165.6225 (13 січня-1158.2483) 10 RUR-2.7003 (13 січня-2.7226) Облікові курси банківських металів на 14.01.10 за 10 тройських унцій (грн.) 959 XAU 10 Золото-90665.31 (13 січня-92201.56) 961 XAG 10 Срібло-1468.73 (13 січня-1472.51) 962XPT10Платина-125102.52 (13 січня-129014.19) 964 XPD 10 Паладій-33696.84 (13 січня-34793.04)

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